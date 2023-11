Cet ingénieur en logiciel avait deux emplois à temps plein : voici comment il évitait d’être attrapé.

Son objectif était de gagner plus d’argent, mais pour cela, il devait tromper les deux entreprises.

Une personne anonyme avait deux emplois pour gagner plus d’argent | Bing Image Create

Le marché du travail est parfois vraiment complexe. Il implique de nombreux enjeux et missions essentiels au développement des personnes, ainsi qu’à leur subsistance. Il n’est pas rare que dans ce cadre se produisent des phénomènes vraiment paradigmatiques, comme se vanter de renvoyer un employé qui n’était là que depuis 4 jours, tandis que d’autres affirment ne pas envisager de licenciements. Dans ce contexte, certains employés tentent de dénoncer les mauvaises pratiques, tandis que d’autres profitent simplement des failles du marché à leur avantage.

C’est le cas que nous allons aborder aujourd’hui, car nous avons affaire à un employé qui essayait de concilier deux emplois à temps plein et y parvenait d’une manière étonnante, même s’il jonglait toujours et évitait la légalité. Ce phénomène est connu sous le nom d’overemployed et représente une communauté croissante aux États-Unis. Ils ont même leur propre subreddit où ils racontent leurs aventures dans ce genre de vie. L’un d’eux est le protagoniste de cette histoire.

L’ingénieur en logiciel avec deux emplois à plein temps

Avec seulement 22 ans, le jeune dont nous allons parler aujourd’hui est un ingénieur en logiciel qui n’était pas satisfait de son niveau de vie. Il gagnait environ 6000 dollars par mois, mais cela ne lui semblait pas suffisant, alors il a décidé de trouver un autre emploi à temps plein pour le concilier avec son emploi actuel.

La clé résidait dans le fait que dans son emploi à temps plein, il cherchait les tâches les plus simples afin de pouvoir les concilier tous les deux. Il terminait sa semaine de travail principale à distance en environ 15-20 heures, et le reste du temps était consacré à son second emploi. De plus, il entretenait une réputation d’indolent et de mauvais travailleur, pour que ses collègues aient pitié de lui et ne lui donnent pas beaucoup de tâches impossibles à accomplir.

Grâce à cela, l’employé a maintenant réussi à gagner deux fois plus d’argent. 12 000 dollars qui lui offrent la stabilité financière tant recherchée, tout en lui permettant de financer son projet personnel.

De plus, il affirme que il ne s’inquiétait pas d’être découvert, car s’il était renvoyé d’un emploi, il pouvait continuer avec l’autre grâce à ses deux emplois.

Les points clés sont les suivants :

Le jeune homme qui a accompli cela n’a que 22 ans.

Son objectif était de gagner plus d’argent et il l’a réussi : il a doublé son salaire en gagnant 12 000 dollars.

Il affirme le faire pour maintenir son niveau de vie et commencer à investir dans ses propres projets.

Ses emplois étaient à distance, donc il pouvait les concilier, le premier lui prenant environ 10 ou 15 heures par jour.

Pour pouvoir les concilier, il choisissait les tâches les plus simples et les moins chronophages .

. Il essayait même de paraître incompétent pour que ses collègues aient de la compassion pour lui et ne lui donnent pas de tâches plus difficiles qui prendraient plus de temps.

Les entreprises ne savaient pas qu’il avait un autre emploi.

Ainsi, en travaillant le moins possible dans les deux emplois à temps plein, il a pu maintenir un rythme de vie bien meilleur en doublant son salaire. De plus, il gardait un certain temps libre après avoir terminé les tâches des deux emplois, soit environ 24 à 30 heures par semaine. Selon les dernières déclarations de Bill Gates, il l’aurait probablement embauché pour l’une de ses entreprises.

