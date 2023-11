Comment changer automatiquement le cadran de l’Apple Watch

Voici les étapes à suivre pour que votre Apple Watch change automatiquement de cadran.

L’Apple Watch peut changer de cadran automatiquement

Nous allons vous expliquer le processus à suivre pour changer automatiquement le cadran de l’Apple Watch. Les cadrans de la montre Apple nous permettent d’avoir une vue différente en fonction de la situation, mais nous avons également la possibilité de les changer automatiquement en fonction de l’heure et d’autres conditions.

Nous vous énumérerons maintenant les étapes à suivre pour que votre Apple Watch puisse changer de cadran automatiquement. Une méthode qui vous permettra d’avoir un cadran pour les jours de semaine et un autre pour le week-end, par exemple. Et pour cela, nous utiliserons, bien sûr, l’application Raccourcis.

Changer automatiquement le cadran de l’Apple Watch est possible : voici les étapes à suivre

Pour pouvoir changer automatiquement le cadran de l’Apple Watch, comme nous l’avons mentionné, nous utiliserons l’application Raccourcis de l’iPhone. Tout ce que vous avez à faire, cependant, c’est créer les différents cadrans que vous souhaitez afficher en fonction des conditions que vous spécifierez. Une fois créés, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone. Touchez Automatisation en bas de l’écran. Appuyez sur le « + » en haut de l’écran. Créez une nouvelle Automatisation personnelle. Sélectionnez Moment de la journée et ajustez les paramètres. Appuyez sur Suivant. Appuyez sur Nouvelle automatisation vide. Dans la barre de recherche, recherchez l’action Définir le cadran. Choisissez le cadran. Appuyez sur Terminé. Accédez à l’automatisation et, dans les options du haut, choisissez de l’exécuter immédiatement.

C’est aussi simple que ça. Une fois les étapes réussies, votre Apple Watch changera automatiquement de cadran à l’heure que vous avez spécifiée. Et il existe tout un monde de possibilités. Pour ma part, j’utilise trois cadrans au quotidien. D’un côté, j’utilise un cadran pour aller à la salle de sport, d’un autre côté, j’utilise un cadran que j’utilise pendant la journée et, enfin, j’utilise un cadran numérique pour la nuit.

Avec l’application Raccourcis, nous pouvons accomplir de grandes choses. Par exemple, nous pouvons prolonger la durée de vie de la batterie de notre iPhone grâce à une automatisation ou maximiser les fonctionnalités de notre appareil avec différents flux de travail qui sont presque indispensables.

De plus, grâce aux modes de concentration, nous pouvons attribuer un cadran à chacun d’entre eux, comme pour les écrans d’accueil et de verrouillage. Tout ce qu’il faut faire, c’est ouvrir l’application Paramètres, aller dans les Modes de concentration, entrer dans l’un d’eux et attribuer le cadran en question.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :