Comment choisir l’heure de livraison sur Amazon

Dans ce guide, je vous expliquerai toutes les options dont vous disposez pour personnaliser l’heure et la date de vos commandes sur Amazon.

Amazon est une plateforme de commerce électronique qui offre de nombreuses possibilités à ses clients. Cette fois-ci, je vais vous parler de la Livraison Programmée, un système qui vous permet de choisir l’heure de livraison pour certains produits qui, en raison de leur poids ou de leur taille, nécessitent une logistique spéciale. De plus, je vous montrerai comment choisir la date d’arrivée d’un produit, modifier l’adresse ou reprogrammer une livraison.

Comment fonctionne la livraison programmée d’Amazon ?

Amazon propose un service appelé Livraison Programmée. Vous devez toutefois savoir que ce service n’est pas disponible pour tous les produits. Selon Amazon, ce service peut être disponible pour certains articles en raison de leur taille et de leur poids. Cela signifie que vous ne pourrez pas toujours choisir l’heure à laquelle votre achat sera livré.

Comment y accéder ? Vous devez suivre les étapes suivantes :

Créez une nouvelle commande en ajoutant un produit à votre panier. Lorsque vous avez terminé vos achats, appuyez sur Passer la commande ou accédez à votre panier pour continuer. Indiquez l’adresse de livraison et le mode de paiement. Ensuite, dans les Options de livraison, sélectionnez la plage horaire et la date à laquelle vous souhaitez recevoir le produit.

En ce qui concerne la Livraison Programmée, vous devez tenir compte des points suivants :

Mise à jour des coordonnées de contact . Il est important de vous assurer que l’adresse e-mail associée à votre compte Amazon est à jour. De plus, si vous avez fourni un numéro de téléphone, il est également essentiel qu’il soit correct. Cela facilitera la communication avec le transporteur avant la date de livraison programmée.

. Il est important de vous assurer que l’adresse e-mail associée à votre compte Amazon est à jour. De plus, si vous avez fourni un numéro de téléphone, il est également essentiel qu’il soit correct. Cela facilitera la communication avec le transporteur avant la date de livraison programmée. Confirmation de livraison par le transporteur . Le transporteur peut vous contacter avant la date de livraison programmée. Cela peut être pour confirmer la livraison ou pour demander des informations supplémentaires qui faciliteront le processus de livraison.

. Le transporteur peut vous contacter avant la date de livraison programmée. Cela peut être pour confirmer la livraison ou pour demander des informations supplémentaires qui faciliteront le processus de livraison. Signature d’un adulte pour les produits volumineux . Selon l’option de livraison que vous choisissez et la taille du produit, il se peut qu’une signature d’un adulte soit requise pour réceptionner la livraison. Dans ce contexte, un adulte est défini comme toute personne de plus de 18 ans.

. Selon l’option de livraison que vous choisissez et la taille du produit, il se peut qu’une signature d’un adulte soit requise pour réceptionner la livraison. Dans ce contexte, un adulte est défini comme toute personne de plus de 18 ans. Restrictions d’expédition géographique . Amazon peut avoir certaines restrictions qui empêchent l’expédition de certains produits vers toutes les zones géographiques de France et du Portugal. Cela signifie que certains produits ne pourront pas être livrés dans certaines zones géographiques, telles que les boîtes postales ou les casiers Amazon.

. Amazon peut avoir certaines restrictions qui empêchent l’expédition de certains produits vers toutes les zones géographiques de France et du Portugal. Cela signifie que certains produits ne pourront pas être livrés dans certaines zones géographiques, telles que les boîtes postales ou les casiers Amazon. Informations supplémentaires sur les restrictions d’expédition. Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur les restrictions d’expédition pouvant s’appliquer à des produits spécifiques ou des lieux, vous pouvez consulter la section Restrictions d’expédition sur le site web d’Amazon. Cette section fournira des détails supplémentaires sur les produits qui ne sont pas disponibles pour une livraison dans certaines zones.

Reprogrammer l’heure de livraison d’un produit

Il est possible de reprogrammer la livraison lorsque vous avez sélectionné la Livraison Programmée pour l’un des produits achetés sur Amazon. Voici comment procéder :

Accédez à votre profil Amazon et cliquez sur Mes commandes. Trouvez la commande dans la liste et cliquez sur le bouton Reprogrammer. Sélectionnez à nouveau la date et l’heure à laquelle vous souhaitez recevoir le produit. Lorsque vous avez terminé, enregistrez les modifications en cliquant sur Confirmer.

La société elle-même indique que si le produit n’a pas été expédié ou si vous n’avez pas sélectionné de date et d’heure lors du traitement de la commande, il ne sera pas possible de modifier la livraison programmée. Dans ce cas, vous devrez contacter Amazon.

Choisir une date de livraison pour une commande

Sur le site web d’Amazon, vous pouvez effectuer de nombreuses actions sur vos commandes, comme modifier l’adresse de livraison. Lors du traitement d’un achat, vous disposez également de certaines options pour choisir la date de livraison, même si le produit n’est pas éligible à la livraison programmée. Comment cela fonctionne-t-il exactement ?

La plupart des utilisateurs, en particulier les clients Prime, souhaitent que leurs commandes arrivent le plus rapidement possible. Cependant, cela n’est pas toujours le plus pratique. C’est pourquoi, en fonction du produit sélectionné, Amazon vous propose différentes dates pour effectuer la livraison.

Toutes ces options sont disponibles dans la section Choisissez une option d’expédition. Veuillez noter que, pour les commandes comportant plusieurs articles, les options proposées par Amazon peuvent être différentes pour chacun d’eux. Cela vous permet de personnaliser la date de livraison de chacun des produits que vous achetez et de les recevoir à des jours différents, selon vos besoins.

Débloquez toutes les options d’expédition avec Amazon Prime

Eh bien, que se passe-t-il si vous souhaitez recevoir vos commandes le plus rapidement possible ? Dans ce cas, il est préférable de vous abonner à Amazon Prime. Actuellement, ce programme coûte environ 4,99 euros par mois, mais il est moins cher si vous payez annuellement, avec un prix de 49,99 euros par an.

Parmi les options de livraison auxquelles vous aurez accès, toutes sélectionnables depuis la section Choisissez une option d’expédition, vous trouverez les suivantes :

Livraison gratuite en 1 jour sur plus d’un million de produits . Tous les produits d’Amazon disponibles dans les entrepôts répartis dans notre pays.

. Tous les produits d’Amazon disponibles dans les entrepôts répartis dans notre pays. Livraison express ou standard gratuite sur des millions de produits qui ne proposent pas l’option ‘livraison en 1 jour’.

qui ne proposent pas l’option ‘livraison en 1 jour’. Livraison gratuite le jour du lancement de certains produits. Il s’agit généralement de films, de séries et/ou de jeux vidéo, entre autres.

De plus, vous aurez accès, entre autres, aux services suivants sans frais supplémentaires :

Prime Video. C’est une plateforme de streaming avec des films, des séries et des documentaires. Vous pouvez trouver une variété de contenus audiovisuels de différents producteurs, y compris la propre société de production d’Amazon. Téléchargez l’application pour Android ou iOS.

Prime Music. Écoutez jusqu’à 100 millions de chansons sans publicité avec Prime Music. Téléchargez l’application Amazon Music sur votre appareil Android ou iOS.

Prime Reading. Similaire à Prime Music, mais avec des livres électroniques. Lisez des millions de livres sans frais et ajoutez jusqu’à 10 livres à votre bibliothèque Kindle.

Twitch Prime. Utilisez votre abonnement Amazon Prime pour soutenir vos streamers préférés sur Twitch et accédez à du contenu mensuel exclusif pour les jeux sur ordinateur.

Prime Now. Ce service est disponible à Madrid, Barcelone et Valence. Il vous permet de recevoir vos achats à domicile en moins de 2 heures, selon votre ville de résidence.

Amazon Photos. Stockez des photos illimitées dans le cloud.

