Comment changer le navigateur par défaut de votre téléphone portable Xiaomi et le remplacer par Chrome, Firefox ou Edge

On t’explique comment tu peux configurer n’importe quel navigateur web autre que celui de MIUI par défaut sur un smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO.

Le navigateur web natif de MIUI, Mi Browser, sur un POCO F3 / Photo : David Freire

MIUI, le système d’exploitation basé sur Android des téléphones Xiaomi, Redmi et POCO, est équipé par défaut d’une série d’applications spécifiques pour effectuer certaines tâches telles que passer des appels, recevoir et envoyer des messages SMs et naviguer sur Internet. Ainsi, si on t’envoie un lien via WhatsApp ou Telegram, ton téléphone Xiaomi va l’ouvrir en utilisant Mi Browser, le navigateur web natif de MIUI.

Bien que le navigateur web de Xiaomi soit très complet, permettant même de jouer à de nombreux jeux sans les installer, il est probable que tu préfères utiliser ton navigateur web préféré comme l’application par défaut pour ouvrir les liens et consulter les pages web.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous allons t’expliquer comment tu peux remplacer Mi Browser par un autre navigateur web par défaut sur ton téléphone Xiaomi, tel que Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, qui te convient davantage.

Voici comment tu peux facilement changer le navigateur web par défaut sur ton Xiaomi

Si tu n’as pas modifié les paramètres des applications par défaut qui sont activés par défaut sur ton Xiaomi, Mi Browser sera le navigateur web activé par défaut, mais grâce à une astuce simple de MIUI que nous allons te détailler ci-dessous, tu pourras le remplacer par un navigateur que tu utilises depuis plus longtemps ou que tu préfères, comme Chrome, qui est déjà préinstallé sur les téléphones du géant chinois, Firefox ou Edge.

Pour changer le navigateur par défaut de ton smartphone Xiaomi par celui de ton choix, il te suffit de suivre ces étapes simples :

Accède au menu Paramètres de ton téléphone

de ton téléphone Fais défiler vers le bas et accède à la section Applications

Une fois dans cette section, appuie sur le bouton Gérer les applications

Clique sur l’icône des trois points verticaux située dans le coin supérieur droit

située dans le coin supérieur droit Sélectionne l’option Applications par défaut

Appuie sur le menu déroulant qui apparaît à droite de la section Navigateur

Enfin, sélectionne le nom du navigateur que tu souhaites configurer comme navigateur par défaut et clique sur le bouton Retour pour enregistrer les modifications

Une fois cela fait, tous les liens et les pages web auxquels tu accèdes s’ouvriront avec le navigateur web que tu as sélectionné et si tu veux le changer à nouveau plus tard, il te suffit de refaire ces actions simples.

De plus, comme tu peux le voir sur les captures d’écran ci-dessus, depuis le menu « Applications par défaut », tu peux également configurer ton lanceur préféré, choisir l’application appareil photo que tu veux utiliser par défaut ou sélectionner ton application de lecture de musique préférée.

