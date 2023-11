Qu’est-ce que c’est et comment utiliser le Crossfade sur Apple Music

Le Crossfade est l’une des grandes nouveautés d’Apple Music sur iOS 17. Nous vous expliquons comment l’utiliser et ce que c’est.

Voici comment fonctionne le Crossfade sur Apple Music

Nous allons vous expliquer ce que c’est et comment utiliser le Crossfade sur Apple Music. Il s’agit d’une des dernières fonctionnalités qui sont arrivées sur la plateforme de musique en streaming d’Apple, dans le but d’améliorer clairement l’expérience des utilisateurs lorsqu’ils écoutent de la musique, en supprimant les silences entre les chansons.

Les étapes pour configurer et utiliser le Crossfade sur Apple Music sont très simples. Tout ce que vous avez à faire est d’activer un réglage dans l’application Paramètres de votre iPhone et commencer à écouter de la musique. Le Crossfade se chargera de supprimer les silences.

Qu’est-ce que la fonction Crossfade

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Crossfade est une nouvelle fonctionnalité d’Apple Music qui supprime les silences pour créer une lecture continue de la musique. En supprimant les silences entre les chansons, il crée une sensation de musique qui ne s’arrête pas, en fusionnant la fin d’une chanson avec le début de la suivante.

Personnellement, c’était une fonctionnalité que je voulais depuis longtemps et après avoir essayé les alternatives de la concurrence comme Spotify ou Tidal, je dois dire que la proposition d’Apple est très bonne.

Comment activer le Crossfade sur Apple Music

Comme nous l’avons mentionné, le Crossfade est une technique qui réduit progressivement le volume d’une chanson tout en augmentant celui de la suivante, créant un effet de fondu croisé qui élimine les moments de silence entre les chansons. Pour le configurer, il suffit de suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad.

Accédez à l’option Musique.

Activez le Crossfade.

Utilisez le curseur qui apparaît juste en dessous pour choisir le nombre de secondes pendant lesquelles les deux chansons se chevauchent. Je l’ai réglé sur quatre secondes.

Dans les paramètres, vous verrez que vous pouvez régler de 1 à 12 secondes en fonction de la durée souhaitée de cet effet de transition. L’idéal est de le régler sur quatre secondes, mais cela dépendra également de nos goûts et préférences, ainsi que du type de musique que nous écoutons le plus souvent.

C’est aussi simple que ça. En suivant ces étapes, le Crossfade sera activé et il ne vous restera plus qu’à ouvrir l’application Musique, rechercher une playlist, une station de radio personnalisée ou un album et commencer à les lire. À la fin de chaque chanson, vous remarquerez qu’il n’y a pas de silence lors de la transition vers la piste suivante.

Apple a fait un excellent travail avec Apple Music sur iOS 17. De nombreuses nouveautés ont été ajoutées, telles que le Crossfade, de nouveaux widgets, la possibilité de créer des listes collaboratives ou de marquer des chansons comme favorites et de les mettre dans un album dédié.

Quels appareils sont compatibles avec le Crossfade

Le Crossfade est l’une des fonctionnalités apparues avec iOS 17, par conséquent, tous les iPhone qui ont pu être mis à jour vers cette version sont compatibles. Voici la liste des modèles compatibles :

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ème génération)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ème génération)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

