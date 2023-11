Lancement de Starship : horaire et comment suivre en direct la tentative de lancement de la fusée SpaceX

Les fans de l’exploration spatiale ont rendez-vous aujourd’hui avec SpaceX. La société d’Elon Musk tentera de lancer ce samedi 18 novembre sa fusée la plus ambitieuse à ce jour, Starship, après un échec en avril de cette année, qui a abouti à la désintégration de la gigantesque fusée quelques minutes après le décollage.

Maintenant, après une série de retards, SpaceX affirme avoir corrigé le problème qui a causé l’implosion de la plus grande et puissante fusée du monde, et tentera de revenir en orbite terrestre dans l’un des plus grands exploits pour l’entreprise américaine. Un exploit qui, bien sûr, pourra être suivi en direct.

L’entreprise l’a déjà confirmé : le samedi 18 novembre sera tentée la réalisation du lancement de Starship, comme l’a précisé Elon Musk lui-même.

Cela se fera durant une fenêtre de lancement qui s’ouvre à partir de 07h00 heure du Texas, soit 14h00 en France. Cependant, l’entreprise précise que le calendrier est dynamique et pourrait être affecté par différents aspects échappant au contrôle de SpaceX.

35 minutes avant le décollage, SpaceX proposera de suivre le lancement à travers une transmission en direct. Cette diffusion ne sera pas réalisée sur YouTube cette fois-ci, contrairement aux lancements précédents.

À la place, le lancement de Starship pourra être suivi sur le site web de SpaceX ou sur son profil de X.

Starship stacked for flight. This is another chance to put Starship in a true flight environment, maximizing how much we learn.

Rapid iterative development is essential as we work to build a fully reusable launch system capable of carrying satellites, payloads, crew, and cargo… pic.twitter.com/Gkx7lKYVuz

— SpaceX (@SpaceX) 16 novembre 2023