Certaines sites web peuvent tuer la mémoire interne de votre téléphone Xiaomi : voici comment le vérifier et le résoudre

Nous pensons toujours que ce sont uniquement les applications et les fichiers que nous stockons sur notre téléphone portable qui occupent le plus d’espace dans la mémoire interne de l’appareil, mais ce n’est pas toujours le cas. En réalité, il existe un élément appelé mémoire cache présent dans toutes les applications que nous avons installées qui peut poser un problème à long terme, il est donc important de la garder sous contrôle.

Cette mémoire est très présente dans certaines applications comme Google Chrome, et en réalité, elle stocke beaucoup d’informations sur les pages web qui, bien souvent, peuvent remplir significativement la mémoire de notre téléphone. Heureusement, cela peut être détecté et supprimé facilement, et c’est précisément ce que nous allons vous montrer dans cet article.

Comment supprimer la mémoire cache de Google Chrome sur nos téléphones Xiaomi

Pour vous faire une petite idée de la quantité d’espace dont nous parlons, nos collègues de Xataka Android ont découvert que certaines pages web peuvent accumuler jusqu’à 1 Go de mémoire cache à elles seules, donc si nous en combinons plusieurs, nous pouvons facilement occuper plusieurs gigaoctets d’espace sans nous en rendre compte.

C’est pourquoi il est assez important de contrôler en permanence la mémoire occupée par chaque page web afin de ne pas laisser les choses dégénérer, et c’est quelque chose que l’application Google Chrome elle-même nous permet de faire sans avoir à installer d’autres outils externes.

Pour ce faire, il vous suffit simplement de suivre ces étapes :





Accédez aux paramètres de Google Chrome et cliquez sur « Paramètres du site »

Ensuite, cliquez sur « Données enregistrées » et, une fois dans cette section, vous n’avez qu’à cliquer en bas sur « Supprimer toutes les données »

Si vous souhaitez effectuer cette action, il suffit de cliquer sur « Supprimer » et toutes ces données seront libérées de la mémoire interne de votre téléphone

