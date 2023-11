De 150 à 79 euros : voici comment ces écouteurs Sony avec 50h d’autonomie et réduction de bruit ont chuté

Ces écouteurs Bluetooth de la marque japonaise sont presque à moitié prix quelques jours avant le Black Friday.

Sony reste l’un des meilleurs fabricants sur le marché de l’audio portable.

Vous avez besoin d’écouteurs sans fil pas cher avec une bonne autonomie et un excellent son ? Bien que les offres du Black Friday commencent le 17 novembre prochain, vous pouvez acheter un casque Sony WH-CH720N pour seulement 149,99 79 euros sur Amazon. Le meilleur prix concerne le modèle de couleur noire, mais vous pouvez également obtenir le modèle bleu et blanc pour 89 euros.

Dans d’autres stores comme MediaMarkt, vous pouvez également obtenir un excellent prix (89 euros) pour les trois modèles. Ces écouteurs Sony sont au même niveau que d’autres écouteurs avec des prix proches de 200 euros, mais pour moins de la moitié en ce moment. Vous pourrez passer des appels dans des environnements bruyants sans problème et profiter de films chez vous comme jamais auparavant.

Achetez des écouteurs Bluetooth Sony au meilleur prix de l’année

Sony est l’un des fabricants les plus emblématiques de l’histoire dans le domaine du son. Il propose un catalogue énorme de dispositifs, comprenant des écouteurs, des haut-parleurs et des barres de son. Ces WH-CH720N offrent un excellent niveau de son grâce à la puce V1 et à la technologie Digital Sound Enhancement Engine de Sony qui améliore notre façon d’écouter la musique et le cinéma.

Le meilleur des ces écouteurs Bluetooth, en plus du son, est leur grande autonomie. Une seule charge peut vous offrir jusqu’à 35 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée (cela peut atteindre 50 heures sans la réduction de bruit). Ils bénéficient également d’une charge rapide, avec seulement 10 minutes de charge, vous pouvez obtenir une autonomie supplémentaire de 4,5 heures de lecture.

Ils intègrent également la technologie Precise Voice Pickup pour réduire considérablement les bruits de vent gênants lors des appels. Grâce à plusieurs microphones multidirectionnels, ils peuvent capturer votre voix avec précision, vous permettant de profiter d’appels clairs et de musique sans interruptions.

Ces écouteurs Sony sont très confortables et légers, pesant seulement 192 grammes. Le bandeau est en acier inoxydable à l’intérieur et revêtu de polycarbonate flexible et de similicuir pour la zone de la tête. Leurs coussinets sont doux et rembourrés avec un effet mémoire.

Une autre fonctionnalité qui attire l’attention est l’inclusion d’une puce NFC. Elle permet un appairage ultra-rapide avec des appareils dotés de la technologie NFC tels que les smartphones ou les amplificateurs audio et vidéo. Grâce à la technologie multipoint, vous pourrez les connecter à deux sources de lecture simultanément et passer facilement d’une source à l’autre.

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Donc, si vous cherchez des écouteurs pour écouter de la musique chez vous en toute tranquillité, regarder des films dans le confort de votre foyer ou passer des appels au milieu d’une foule bruyante, ces écouteurs Sony sont votre prochain achat. Et si vous avez besoin d’une autonomie impressionnante, avec 50 heures (sans réduction de bruit), vous en aurez plus qu’assez.

