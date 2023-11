Je ne veux pas utiliser le navigateur MIUI qui est livré avec mon Xiaomi : comment puis-je choisir Chrome, Firefox ou Opera

Pouvoir accéder à Internet depuis un appareil mobile est quelque chose qui a commencé au début des années 90 sur les populaires PDA (anciennement), ces mini-ordinateurs portables qui ont fini par être obsolètes à mesure que les téléphones mobiles gagnaient de plus en plus de fonctions supplémentaires. Et en réalité, avant l’iPhone et l’ère « smart », nous avions déjà des navigateurs web sur les « dumbphones ».

Aujourd’hui, ouvrir un navigateur habituel sur un PC depuis un mobile est un geste tellement assimilé qu’il ne surprend plus. Et chaque marque essaie d’avoir son propre navigateur, comme Xiaomi, qui a doté MIUI de son propre navigateur, qui fonctionne par défaut lors de l’accès à Internet. Mais que faire si vous avez l’habitude d’utiliser un autre navigateur?

Choisir le navigateur sur MIUI de Xiaomi

Changer le navigateur par défaut pour naviguer sur Internet ne vous prendra pas plus de quatre écrans. La première chose à savoir est que MIUI a généralement installé deux navigateurs : le leur et Google Chrome. Si vous voulez en avoir plus à choisir, téléchargez et installez d’abord celui que vous souhaitez depuis le Google Play Store, comme Firefox, Opera ou le navigateur Edge de Microsoft. Et ensuite :





Ouvrez Paramètres sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO – faites glisser votre doigt depuis le haut et vers la droite de l’écran pour ouvrir le menu des raccourcis, puis appuyez sur l’icône en forme de roue dentée. Ou faites glisser depuis le bas pour ouvrir l’écran des applications installées et recherchez Paramètres. Faites défiler vers le bas jusqu’à trouver l’option Applications À l’intérieur, cliquez sur Gérer les applications Vous serez sur un écran appelé Gérer les applications, cliquez sur l’icône des trois points verticaux dans le coin supérieur droit Lorsqu’une liste de sections apparaît, cliquez sur Applications par défaut Dans la nouvelle liste de cet écran, vous verrez une option appelée Navigateur. Cliquez dessus et une liste des navigateurs que vous avez installés apparaîtra. Choisissez celui que vous voulez.





Opera, Chrome, Firefox sur MIUI

Quand vous voulez essayer un autre navigateur mobile, répétez le même processus. Comme c’est souvent le cas avec leurs versions de bureau, certaines mises à jour ralentissent l’un ou l’autre navigateur, et jusqu’à ce qu’ils le réparent, il est souvent préférable d’en utiliser un autre. De cette façon, vous pouvez choisir rapidement une alternative pour naviguer si celui que vous utilisez habituellement commence à ralentir.

