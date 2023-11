Si vous rencontrez des problèmes avec le lanceur MIUI, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul : voici comment le résoudre facilement depuis votre téléphone Xiaomi

Comme vous le savez déjà, Xiaomi est l’une des marques qui publie le plus de mises à jour de ses applications natives, et vous êtes nombreux à installer ces applications pour profiter de toutes leurs nouveautés dès que l’équipe de développement de MIUI les publie, bien que cela puisse malheureusement entraîner des erreurs dans leur utilisation.

Par conséquent, si votre lanceur ne fonctionne pas correctement, la chose la plus intelligente à faire est de revenir en arrière et de réinstaller sur votre téléphone portable celui qui était installé par défaut dès que vous l’allumez pour la première fois. C’est quelque chose que vous pouvez faire très facilement, et c’est précisément ce que nous allons vous montrer dans cet article.

Comment résoudre les problèmes avec le lanceur MIUI depuis votre téléphone Xiaomi

Comme nous vous l’avons dit, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes avec le lanceur de leur appareil. L’une des erreurs les plus courantes est de revenir à l’écran d’accueil du système et de devoir attendre quelques secondes avant de pouvoir interagir avec celui-ci, il est donc plus intelligent d’éviter complètement ce genre d’inconvénients.

C’est pourquoi, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment réinitialiser complètement le lanceur que vous avez installé, car beaucoup ont choisi d’intégrer certaines mises à jour qui font que le système ne fonctionne pas comme il le devrait et son utilisation n’est pas optimale.

Pour ce faire, vous devrez simplement suivre ces étapes :





Rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone Xiaomi et accédez à la section « Applications »

Ensuite, appuyez sur « Gérer les applications » et recherchez celle appelée « Launcher du système »

Cliquez simplement sur l’option « Désinstaller les mises à jour » située en bas au centre, et le lanceur reviendra à son état d’origine

