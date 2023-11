La scène post-crédits de The Marvels et comment elle affecte l’Univers Cinématographique de Marvel

Vieux connus et nouveaux visages.

La Capitaine Marvel essayant de tout comprendre

The Marvels est déjà sorti pratiquement partout dans le monde et beaucoup d’entre vous ont pu profiter des aventures de Brie Larson en tant que Carol Danvers, Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan et Teyonah Parris en tant que Monica Rambeau, qui font face à une menace qui met en danger la Terre mais qui pourrait détruire tout l’univers; et elles le font en échangeant leurs puissantes capacités.

Comme c’est habituel dans tous les films de Marvel et leur univers cinématographique, se lever de son siège dès que le film se termine est une mauvaise décision, car il y a inévitablement une scène post-générique qui sera probablement importante pour les films ou séries à venir.

Même si Marvel a donné de nouvelles dates pour beaucoup de ses productions à venir, que nous avons récapitulées dans ce billet, ce dont nous allons parler maintenant et qui est évidemment un SPOILER (autrement dit, ne le lit pas si tu n’as pas encore vu The Marvels) ce sont les scènes qui apparaissent entre ou après les génériques de fin, et attention car elles cachent une grande partie de l’avenir de l’UCM.

SPOILERS

Kamala et les nouveaux Avengers

Bien que le retour des Avengers originaux soit murmuré depuis un certain temps, et nous n’en doutons pas qu’il se réalisera dans le futur, la vérité est qu’actuellement, un nouveau groupe doit être formé, et c’est exactement ce que fait Kamala Khan comme si elle était Nick Fury. La première à se joindre à cette nouvelle initiative sera Bishop, qui a annoncé sa propre série il y a seulement quelques jours, devenant ainsi la première membre des Jeunes Avengers.

Le retour des mutants

Avec Monica Rambeau dans un autre univers, elle se réveille dans un hôpital accompagnée de sa mère Maria Rambeau, qui était déjà la Capitaine Marvel d’une autre réalité dans Doctor Strange et le multivers de la folie. Cependant, ici, ils se réfèrent à elle comme Binary, et son costume ne laisse aucun doute, car il porte le nom et les couleurs qu’elle utilisait avec les X-Men.

Les mutants seraient-ils donc de retour? Après beaucoup de spéculations à ce sujet, nous pouvons affirmer avec certitude que oui. La Bête, jouée une fois de plus par Kelsey Grammer (Frasier), réapparaît après sa dernière apparition en 2007, et il le fait également dans la base des X-Men, annonçant que Charles Xavier est aussi en vie dans cet univers, comme nous l’avons déjà appris grâce à Strange et ses folies.

Le futur de Marvel révélé par The Marvels

Évidemment, il est plus facile de penser que les Jeunes Avengers seront les protagonistes d’une nouvelle série ou d’un nouveau film dans le futur, bien qu’il soit difficile de savoir s’ils le feront seuls ou accompagnés des anciens membres du groupe, comme cela se produira certainement dans Secret Wars ou même dans The Kang Dynasty.

Mais il y a plus, car Kevin Feige nous a rappelé lors de la première de The Marvels qu’en 2024, nous pourrons enfin voir la nouvelle série d’animation intitulée X-Men ’97, qui sera une suite directe de la série que nous avons pu voir en 1992. Cette série et plusieurs projets en action réelle seront tous intégrés dans l’Univers Cinématographique de Marvel, réunissant enfin les mutants avec les super-héros au-delà des caméos vus dans Doctor Strange et le multivers de la folie.

Cela est également lié à la confirmation que Monica est en vie, même si c’est dans un autre univers, où elle a également retrouvé celle qui était sa mère, Maria, qui dans cette autre réalité est presque du même âge qu’elle. Il reste seulement à voir de quel côté elle se battra, que ce soit du côté des héros ou des mutants, bien que ce soit probablement le même camp.

