Comment masquer des photos avec un mot de passe sur l’iPhone

Une astuce simple qui nous permettra de cacher les photos et vidéos que nous voulons.

Comment masquer les photos avec un mot de passe sur iPhone

Nous allons vous expliquer les étapes à suivre pour cacher les photos avec un mot de passe sur iPhone. Une ressource qui peut nous être très utile pour garder en toute sécurité certaines photos que nous avons stockées sur notre appareil. Et nous le ferons sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces. Tout cela de manière native.

Tout au long de cet article, nous vous expliquerons les étapes à suivre pour cacher les photos avec un mot de passe sur iPhone. Tout ce dont nous aurons besoin est l’application native Photos et une fonctionnalité qui est arrivée sur tous les iPhone compatibles avec la version iOS 16.

Comment masquer les photos sur iPhone & iPad

Le processus à suivre pour pouvoir masquer les photos sur iPhone est très facile. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Photos sur l’iPhone ou l’iPad. Ensuite, nous appuierons sur le bouton Sélectionner et nous sélectionnerons toutes les photos ou vidéos que nous souhaitons masquer. Une fois la sélection terminée, nous appuierons sur les trois points et nous toucherons Masquer les photos/vidéos.

Une fois que nous avons masqué les photos et vidéos choisies, l’étape suivante consiste à activer Face ID ou Touch ID pour protéger l’album où toutes les sélections seront stockées. Pour cela, c’est encore très simple à réaliser. Tout ce que vous aurez à faire est d’aller dans les paramètres, puis d’appuyer sur Photos et de choisir l’option Utiliser Face/Touch ID pour l’album caché.

Enfin, et non le moindre, viennent les étapes pour pouvoir afficher le contenu. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Photos sur l’iPhone et l’iPad et de localiser l’album appelé Caché. Sur l’iPhone, il se trouve en bas, tandis que sur l’iPad, il se trouve dans la barre latérale.

En fermant l’album, la reconnaissance sera à nouveau activée afin que lorsqu’on essaie d’y accéder à nouveau, la vérification avec notre visage ou notre empreinte soit demandée à nouveau. Une fonctionnalité de confidentialité qui a mis du temps à arriver, mais que nous pouvons enfin apprécier. Apple se distingue par des appareils très sécurisés, et cette fonctionnalité en est une autre démonstration.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :