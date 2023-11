Comment utiliser votre téléphone portable lors de votre voyage au Japon : itinérance, couverture, tarifs et plus

Cette brève guide vous montre comment rester connecté au Japon sans problème sur votre facture.

Suivez ces conseils si vous ne voulez pas payer une facture exorbitante pour vous connecter à Internet au Japon

Le Japon est en train de devenir l’une des destinations touristiques les plus visitées de la planète. Si vous prévoyez de voyager là-bas et que vous vous inquiétez du coût des données mobiles, nous allons vous expliquer comment utiliser votre téléphone portable lorsque vous voyagez au Japon. Nous vous indiquerons comment vous connecter à Internet sans dépenser trop d’argent, quand vous connecter au WiFi, et surtout tout ce qui concerne l’itinérance ou le roaming des données.

Peut-on utiliser des données mobiles au Japon ?

Oui, vous pouvez utiliser des données mobiles au Japon, mais cela ne vaut pas la peine car c’est trop cher. Vous pourriez finir par devoir payer des milliers d’euros si vous consommez peu, car vous ne seriez pas le premier Espagnol à se retrouver avec une facture exorbitante en revenant. C’est pourquoi nous vous recommandons de désactiver le roaming des données et d’activer la consommation mensuelle limitée. Cette combinaison évitera que vous utilisiez les données par erreur.

Alors, comment vous connecter à Internet depuis le Japon ? Vous avez 2 options : acheter une carte SIM/eSIM ou vous connecter au WiFi disponible. Elles ne sont pas exclusives, en réalité, elles sont compatibles. Nous vous expliquerons où acheter une eSIM et quelles connexions WiFi sont fiables, mais nous résoudrons d’abord le problème de l’itinérance des données et de la consommation mensuelle limitée.

Évitez les dépenses inutiles

Désactiver le roaming des données

La première chose à faire est de désactiver le roaming des données. Lorsque vous voyagez, si vous l’avez activé, vous vous connecterez au réseau mobile disponible à l’étranger, ce qui est utile si vous visitez l’Union européenne, car le roaming a été supprimé en 2017, mais dans les pays qui n’en font pas partie, c’est dangereux. Le roaming est également connu sous le nom d’itinérance des données.

Android : comment désactiver le roaming des données

Ouvrez l’application Paramètres .

. Sélectionnez Réseaux mobiles .

. Appuyez sur Roaming des données .

. Désactivez le roaming des données.

Il est possible que les menus varient en fonction de la marque de votre téléphone portable. Cependant, les modifications se limitent généralement aux noms des menus et peu d’autres détails. Au final, tout se résume à accéder à la sous-section Connexion, Réseaux mobiles, ou tout autre nom qu’elle porte sur votre appareil, et de désactiver le roaming des données.

iPhone : comment désactiver le roaming des données

Ouvrez l’application Paramètres .

. Appuyez sur Téléphone ou Données mobiles .

ou . Sélectionnez Options de données mobiles .

. Désactivez le roaming des données.

Consommation mensuelle limitée

La plupart des opérateurs ont une consommation mensuelle limitée activée. Cela dépend de chaque opérateur, mais la limite se situe généralement entre 50 et 60 euros. Vous n’aurez rien à faire, car c’est déjà déterminé, mais vous devez connaître certains aspects à ce sujet.

Tout d’abord, votre opérateur vous avertira lorsque vous vous approcherez de la limite. On vous proposera d’augmenter la consommation mensuelle limitée, mais attention, cette deuxième limite est beaucoup plus élevée (elle se situe généralement autour de 500 euros) et parfois ce n’est pas une limite, mais vous activerez l’option pour naviguer sans restrictions.

Notre conseil est de désactiver le roaming des données, mais, au cas où, restez attentif à votre téléphone portable au cas où vous recevriez un SMs vous avertissant que vous approchez de votre limite de données. Vous ne devriez pas le recevoir si vous avez désactivé le roaming, car vous ne pourriez pas vous connecter au réseau et donc consommer des données.

Comment avoir Internet au Japon

Acheter une carte SIM ou une eSIM

Il est temps de vous expliquer comment avoir Internet au Japon. Nous vous conseillons d’obtenir une carte SIM ou une eSIM pour les données mobiles. Ces cartes vous donnent accès à Internet sous forme de prépaiement, elles ont une certaine quantité de données ou d’appels, et une fois cette quantité atteinte, vous ne pourrez plus vous connecter ou appeler.

Vous pouvez acheter une carte SIM ou une eSIM. La différence réside dans leur format, la première étant physique et la seconde virtuelle. Attention, si vous optez pour la première, assurez-vous que votre téléphone portable possède l’emplacement nécessaire pour l’insérer correctement. Si vous optez pour la seconde, vous pourrez l’utiliser dans presque tous les téléphones portables, car elle est virtuelle.

Vous pouvez les acheter en France ou au Japon. Il est recommandé de les acheter en France et de les activer avant de partir. Dans le cas de la carte SIM, vous recevrez une carte physique à insérer, mais dans le cas de l’eSIM, la gestion se fera en ligne ou via un code QR scannable sur votre téléphone portable.

Vous pouvez également les acheter au Japon. Leur activation est pratiquement la même, mais il est moins compliqué de les emporter depuis la France. Quoi qu’il en soit, vous pourrez les acheter à l’aéroport où vous atterrissez.

Il existe plusieurs entreprises qui proposent des cartes, qui doivent être spécifiquement pour le Japon, l’une d’elles est Holafly. En cliquant sur le lien suivant, vous accéderez à leur site web, où vous pourrez acheter une eSIM. Choisissez le forfait et effectuez le paiement.

Achetez une eSIM sur Holafly

Autres options :

Achetez une carte SIM chez Japan Experience

Achetez une eSIM chez Japan Experience

Achetez une eSIM chez SimOptions

Attention au WiFi

Vous pouvez utiliser le WiFi disponible pour vous connecter à Internet, mais faites attention auquel vous vous connectez. Lorsque vous vous connectez à un réseau WiFi, vous donnez la permission d’accéder à votre appareil, avec les risques de piratage et de confidentialité que cela comporte, c’est pourquoi nous vous recommandons uniquement de naviguer depuis des WiFi fiables.

Quels sont les fiables ? Principalement ceux des établissements, des services publics et des hôtels. Évitez ceux que vous trouvez dans la rue.

