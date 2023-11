Ni vivants ni morts : comment suspendre la vie peut être la clé pour guérir les maladies

La cryptobiose a été considérée comme une voie très intéressante pour suspendre l’état de vie pendant des milliers d’années

Certains êtres vivants peuvent suspendre leurs fonctions vitales

Il y a des animaux capables de suspendre leurs fonctions vitales pendant des milliers d’années, puis de « ressusciter » pour continuer à vivre comme s’ils n’avaient aucun problème. Cela se produit chez certains invertébrés, amphibiens et chez les énigmatiques tardigrades, considérés comme des animaux microscopiques capables de vivre éternellement et qui vivent à des vitesses étrangement inhabituelles. Ce phénomène est connu sous le nom de cryptobiose et pour beaucoup, cela pourrait être la clé pour vivre éternellement.

Voyons ce qu’est la cryptobiose et pourquoi cela suscite tant de discussions depuis la récente découverte d’un ver qui est toujours vivant 45 000 ans après que son corps ait été congelé dans le pergélisol sibérien.

Cryptobiose, le secret de la vie et de la mort

Selon un article de la Revue colombienne de philosophie des sciences publié par deux chercheurs de l’Université Complutense de Madrid, la cryptobiose pourrait être définie comme suit:

Stratégie évolutive par laquelle les organismes surmontent les conditions environnementales adverses en entrant dans un état de latence considéré comme le troisième état entre la vie et la mort

Depuis le milieu du XXe siècle, on cherche à trouver une voie technologique pour que les êtres humains puissent atteindre la cryptobiose. Suspendre leurs fonctions corporelles et métaboliques peut être la clé pour traiter certaines maladies ou même pour attendre que la possibilité de guérir d’autres maladies se présente. Cependant, cela n’a pas encore été réalisé avec succès et cela reste réservé à certains animaux spécifiques.

Le tardigrade, un animal microscopique, est l’un des exemples de la résistance que peut offrir cette pratique. Capable de survivre à des températures comprises entre 150 et -260 degrés Celsius, il s’agit d’un animal au métabolisme incroyablement particulier. Des membres de l’Université de Washington à Seattle et du MIT s’efforcent de décrypter les clés de cet animal pour l’appliquer chez l’homme.

Ainsi, l’objectif est de trouver un moyen de suspendre l’activité métabolique des cellules endommagées dans des maladies telles que le cancer, les crises cardiaques, les traumatismes ou même les infections. De cette manière, la cryptobiose pourrait être la clé pour arrêter certaines des maladies les plus dangereuses et sauver la vie de nombreux humains. Cependant, cela n’est pas encore à notre portée car c’est un mécanisme que nous connaissons encore très peu et qui pourrait continuer à progresser dans les années à venir.

En résumé:

La cryptobiose est la suspension des processus métaboliques chez certaines espèces animales.

Cela leur permet de survivre à des conditions extrêmes.

Elle est considérée comme un stade intermédiaire entre la vie et la mort.

Récemment, un ver de 45 000 ans a été ravivé grâce à ce phénomène.

Des tentatives ont été faites pour reproduire cela chez les humains à l’échelle mobile pour guérir certaines maladies.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :