Comment ajouter un raccourci vers l’application météo Google sur l’écran d’accueil de votre Android

Voici, étape par étape, comment créer un raccourci vers l’application météo de Google sur l’écran d’accueil de votre smartphone.

Avec cette astuce simple, vous pourrez accéder directement à l’application météo de Google depuis l’écran principal de votre téléphone Android / Photo : David Freire

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications météo pour Android, mais l’une des plus couramment utilisées est l’application météo que Google inclut dans son moteur de recherche. Le principal inconvénient de l’application météo de la grande G est que nous devons y accéder depuis le moteur de recherche, car elle n’apparaît pas dans notre tiroir d’applications et ne peut pas être téléchargée sur Google Play.

Mais comme tout dans la vie a une solution, aujourd’hui nous allons vous expliquer comment ajouter un raccourci vers l’application météo de Google sur l’écran d’accueil de votre téléphone Android pour y accéder rapidement et facilement.

Comment créer un raccourci vers l’application météo de Google sur le bureau de votre téléphone

En général, pour accéder à l’application météo de Google, vous devez ouvrir l’application Google sur votre téléphone et taper le mot « Météo », mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez ajouter un raccourci vers cette application sur l’écran d’accueil de votre téléphone pour y accéder simplement en appuyant sur son icône.

Pour créer un raccourci vers l’application météo de Google sur le bureau de votre appareil Android, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google sur votre téléphone

Tapez le mot « Météo » dans la barre de recherche et appuyez sur le premier résultat (qui est généralement celui de votre ville) pour accéder à l’application météo de la grande G

dans la barre de recherche et appuyez sur le premier résultat (qui est généralement celui de votre ville) pour accéder à l’application météo de la grande G Cela fera apparaître une carte dans le moteur de recherche avec les informations météorologiques de votre région

Dans cette carte, appuyez sur le bouton des trois points verticaux situé dans le coin supérieur droit

situé dans le coin supérieur droit Cliquez sur l’option Ajouter à l’écran d’accueil

Enfin, une fenêtre de votre lanceur d’applications apparaîtra avec l’icône de l’application météo de Google et un bouton appelé Ajouter à l’écran d’accueil ou Ajouter automatiquement, que vous devrez appuyer pour confirmer la création d’un raccourci vers cette application sur votre écran d’accueil

Une fois cela fait, vous pourrez déplacer l’icône qui vient d’être créée sur n’importe quel écran de votre bureau en faisant simplement glisser votre doigt et si vous appuyez dessus, vous accéderez à l’application météo de Google et vous verrez les informations complètes sur le climat dans votre région pour les prochains jours.

De plus, si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez plus avoir le raccourci vers l’application météo de Google sur l’écran d’accueil de votre téléphone, vous pouvez simplement appuyer longuement dessus et toucher le bouton Supprimer ou Désinstaller qui apparaît dans le menu contextuel.

