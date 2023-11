Y a-t-il du roaming en Angleterre ? Comment utiliser son téléphone en voyageant au Royaume-Unis

En fonction de votre opérateur, vous aurez l’itinérance au Royaume-Unis.

Utiliser votre forfait sans l’itinérance peut vous coûter très cher

Vous allez voyager au Royaume-Unis mais vous ne savez pas si vous aurez des données et des appels mobiles ? La sortie du pays britannique de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) a compliqué la situation des opérateurs, de sorte que la plupart des gens ne savent pas s’ils pourront naviguer sur Internet sans frais supplémentaires. C’est précisément pourquoi nous allons clarifier la situation une fois pour toutes.

Y a-t-il l’itinérance au Royaume-Unis ?

Cela dépend de l’opérateur. Certains vous permettent d’utiliser votre forfait comme si vous étiez en France – donc oui – alors que d’autres vous factureront plus. Nous examinerons maintenant la situation des principaux opérateurs. Cependant, nous allons d’abord clarifier certains concepts concernant l’itinérance.

L’itinérance n’est pas la même chose que les appels internationaux. Il concerne l’utilisation de données mobiles et d’appels depuis l’extérieur de la France sans frais supplémentaires, pas les appels entre nations. Ce n’est pas non plus la même chose que l’itinérance des données, qui consiste à activer l’option sur votre téléphone pour vous connecter à un opérateur étranger. Pour faire de l’itinérance, il est indispensable d’activer l’itinérance des données.

Les opérateurs qui proposent l’itinérance nous permettent de naviguer et d’utiliser Internet avec pratiquement les mêmes conditions qu’en France. Nous précisons « pratiquement » car l’utilisation des données et des appels est soumise à une « utilisation responsable », ce qui signifie ne pas dépenser une quantité excessive et l’utiliser pendant un voyage, pas pour ceux qui y résident.

Cela signifie que si la compagnie considère que vous résidez là-bas, vous ne pourrez pas utiliser l’itinérance et vous pourriez être pénalisé pour cela. Par exemple, si vous voyagez de France au Royaume-Unis pendant 2 semaines, cela ne pose aucun problème, mais si vous prévoyez d’y résider pendant plusieurs mois, l’opérateur considérera que vous souscrivez un forfait en France pour l’utiliser en dehors de ses frontières.

Opérateurs avec l’itinérance

Les opérateurs suivants proposent l’itinérance. Vous pouvez appeler et naviguer depuis le Royaume-Unis comme si vous étiez en France. Les mêmes tarifs s’appliqueront, sans frais supplémentaires.

Movistar

Vodafone

Yoigo

O2

Pepephone

La plupart des compagnies ont l’itinérance activée. Sinon, vous devrez contacter l’opérateur, que ce soit par leur numéro d’assistance, via leur application ou sur leur site web.

En revanche, dans la plupart des appareils, l’itinérance des données, qui nous permet de faire de l’itinérance, est désactivée par défaut. Cela est fait pour éviter les frais lorsque nous nous approchons des frontières ou lorsque nous voyageons, sans nous rendre compte que nous n’avons pas de connexion. Nous devons activer manuellement l’itinérance des données.

La procédure est très similaire sur la plupart des terminaux. Il suffit de se rendre dans les paramètres, accéder à la section des réseaux et connexions (ou à l’équivalent sur notre téléphone), et activer l’itinérance des données. Les noms des menus peuvent varier légèrement selon le téléphone, mais il n’y a généralement pas de grands changements en dehors de cela.

Opérateurs sans l’itinérance

Les opérateurs suivants n’ont pas l’itinérance au Royaume-Unis. Cependant, certains vous permettent de souscrire à des forfaits, une solution que nous aborderons plus tard.

Digi

Finetwork

Jazztel

Lowi

Orange

Simyo

Suop

Parlem

Faites attention si vous consultez le site web de ces opérateurs vous-même. Beaucoup d’entre eux indiquent que le Royaume-Unis propose l’itinérance, mais c’est parce qu’ils ne sont pas à jour. Il faut prendre en compte non seulement la sortie du Royaume-Unis de l’UE, qui est devenue effective le 1er janvier 2021, mais aussi sa sortie ultérieure de l’EEE, le 24 mars 2022, qui a exclu le Royaume-Unis de la Zone 1, celle avec l’itinérance.

C’est pourquoi nous avons vérifié une par une les informations fournies par les opérateurs. Dans de nombreux cas, il est indiqué qu’il y a des données au Royaume-Unis, mais ce sont des informations antérieures au 24 mars 2022, date à laquelle ce pays faisait encore partie de la Zone 1.

La meilleure solution si vous n’avez pas l’itinérance

Si votre opérateur ne vous autorise pas à utiliser l’itinérance au Royaume-Unis, ne vous inquiétez pas, des solutions existent. Certaines compagnies, comme Jazztel, proposent des forfaits qui vous offrent une quantité de données pour une durée limitée afin de naviguer sur Internet depuis le pays britannique. Votre opérateur ne les propose pas ? Achetez une eSIM ou une carte SIM d’itinérance spécifique pour le Royaume-Unis.

Dans le premier cas, contactez votre opérateur pour savoir s’ils proposent des forfaits. Pour le deuxième cas, nous vous montrerons 3 alternatives pour acheter une eSIM ou une carte SIM et avoir accès à Internet au Royaume-Unis. Ces cartes sont prépayées et ont une quantité ou une durée limitée, pouvant être en gigaoctets ou en jours. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas dépasser cette quantité ni recevoir une facture exorbitante.

La différence entre une eSIM et une carte SIM réside dans le type de carte. L’eSIM est virtuelle et la carte SIM est physique. Nous recommandons le premier type (les 2 premières alternatives), car ils sont plus faciles à activer, car ils n’ont pas besoin d’être intégrés physiquement dans le téléphone.

Alternative 1 : eSIM Holafly

Achetez une eSIM chez Holafly

Alternative 2 : eSIM Airalo

Achetez une eSIM chez Airalo

Alternative 3 : carte SIM Giffgaff

Achetez une carte SIM chez Giffgaff

