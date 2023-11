Voici comment faire des captures d’écran précises sur YouTube

Google a caché un menu dans YouTube qui permet de prendre des captures d’écran très précises des vidéos

La nouveauté de YouTube est une fonctionnalité qui permet de prendre des captures d’écran très précises des vidéos : voici comment les essayer.

Depuis plusieurs semaines, Google intègre des fonctionnalités très intéressantes dans YouTube. Parmi ses principales nouveautés, il est désormais possible de prendre des captures d’écran précises sur YouTube. Il est maintenant possible de sélectionner le cadre exact que l’on souhaite capturer et de l’enregistrer dans le chemin souhaité.

La manière de prendre des captures d’écran précises sur YouTube est simple. Il vous suffit d’utiliser Google Chrome comme navigateur ou Mozilla Firefox. En réalité, tout utilisateur qui avait déjà utilisé Firefox comme navigateur par défaut pouvait prendre des captures précises sur YouTube. La nouveauté arrive sur Chrome grâce à YouTube.

Comment prendre des captures d’écran précises sur YouTube

Bien que le processus de prise de captures d’écran précises sur YouTube soit simple, il faut savoir accéder à un menu secret qui permet de le faire. La première chose à faire est de sélectionner une vidéo dont vous souhaitez prendre des captures d’écran.

Une fois la vidéo sélectionnée, il est temps de la lire et cela marquera le premier pas pour prendre des captures d’écran sur YouTube. Pendant que la vidéo est en cours de lecture, faites un double clic droit sur l’image de la vidéo, cela fera apparaître un menu qui vous permet de faire des captures précises.

Le nom de la fonctionnalité qui nous intéresse est copier le cadre. Cette option permet de capturer exactement l’image d’une vidéo, ce qui permet de faire une capture précise d’un moment d’une vidéo sur YouTube. L’utilité est évidente, même s’il faut savoir l’exploiter au maximum.

Cette capture peut ensuite être enregistrée dans le chemin le plus pratique et, de plus, l’image capturée aura la même taille que celle de la vidéo. Cela signifie que si la vidéo que vous regardez est en 4K, l’image enregistrée sera en 4K, ce qui est vraiment utile si vous prévoyez ensuite d’éditer cette photo.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :