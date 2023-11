Black Friday 2023 sur Amazon : quand est-il et comment en profiter

Le jour des offres le plus célèbre de l’année approche et Amazon a beaucoup à dire à ce sujet.

Amazon célébrera l’événement Black Friday non seulement le vendredi 24 novembre, mais à partir de la mi-novembre pour que personne ne reste sans son caprice.

À quelques jours du début du Black Friday, nous savons que chez Amazon, les offres commenceront à la mi-novembre. Et pour le bénéfice des utilisateurs, celles-ci seront actives, la plupart, jusqu’au 27 de ce mois. Cette période de soldes est la plus attendue de l’année car ce sont tous les commerces qui y participent, sans exception, même la boulangerie du coin.

Comme je sais que vous êtes impatients de savoir quel jour commencent les grandes réductions d’Amazon, je vais vous donner le jour exact, ainsi que l’heure de début, ainsi que quelques conseils pour profiter des meilleurs prix et produits.

Quand est le Black Friday 2023

Dès le début, le Black Friday a toujours été célébré le quatrième vendredi de chaque mois de novembre. Cependant, avec l’augmentation des achats à cette date, les stores ont profité de l’engouement et ont prolongé cette période de soldes de plus en plus. Aujourd’hui, le mois de novembre est devenu le Black Friday (ou Black Novembre, comme tu veux l’appeler).

Plus précisément sur Amazon, le Black Friday commence le vendredi 17 novembre prochain à 00h00 (nuit du jeudi 16 au vendredi 17). À partir de ce moment, vous bénéficierez de grandes réductions dans toutes les catégories de la boutique du géant Jeff Bezos. Et le meilleur de tout, vous n’aurez pas besoin d’être un utilisateur d’Amazon Prime pour voir les meilleurs prix comme lors du Prime Day.

Cependant, si vous êtes client Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur des millions de produits et d’autres avantages et services (Amazon Music, Prime Reading, Twitch Prime, Amazon Photos, etc.).

Comment tirer le meilleur parti du Black Friday de cette année

Nous le disons toujours, si vous êtes aux premières heures du Black Friday, vous trouverez les meilleurs prix. Certains fabricants ne mettent en offre qu’un stock limité de produits. Donc, si vous êtes parmi les premiers présents, vous pouvez obtenir de vraies bonnes affaires.

Essayez Prime GRATUITEMENT

D’autre part, vous pouvez économiser beaucoup d’argent si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, surtout sur les frais de livraison. De plus, vous pouvez vous inscrire gratuitement pendant les 30 premiers jours et ne pas renouveler avant cette période d’essai. De cette manière, vous bénéficierez des avantages d’être Prime sans rien payer.

Par ailleurs, lors du Black Friday, vous devez être très attentif aux changements de prix des produits. Enregistrez dès maintenant dans votre panier ou dans une liste de souhaits sur Amazon les produits que vous avez l’intention d’acheter, et suivez leurs prix pour voir s’ils bénéficient vraiment d’une grosse réduction le jour indiqué.

Pour savoir si un certain produit a un prix vraiment bon, vous pouvez utiliser des extensions de navigateur telles que Keepa qui vous montrent l’historique des prix. Vous pouvez également faire une comparaison des prix dans le cadre du Black Friday sur Google Shopping pour savoir si Amazon a le prix le plus bas de tous.

En résumé, si vous êtes un client Prime, vous êtes au début des offres et vous utilisez Keepa, vous avez tout le travail fait pour obtenir les meilleures offres du Black Friday.

