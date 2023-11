Xiaomi explique comment elle a réussi à faire ce que aucune autre marque : la raison de l’Ultraespace des Xiaomi 14 offerts aux utilisateurs

Lorsque les Xiaomi 14 ont fait leur apparition lors de la dernière grande présentation de Xiaomi, il a été annoncé qu’ils seraient les premiers à être équipés de l’HyperOS fonctionnant dans leurs veines, et qu’ils seraient initialement disponibles en Chine avant d’être commercialisés dans le monde entier. On a également mentionné qu’ils portaient quelque chose que Xiaomi appelle l’« Ultraespace ».

Pendant la présentation, Xiaomi n’a pas donné beaucoup de détails sur son nouvel Ultraespace, mais nous savons maintenant qu’il s’agit d’une sorte de « super mémoire » introduite par les Xiaomi 14 grâce à HyperOS. 8 Go d’espace supplémentaire pour les modèles avec 256 Go, 16 Go supplémentaires pour les modèles avec 512 Go. Xiaomi a maintenant donné une explication officielle par le biais de Zhang Guoquan, directeur de la division logicielle pour les téléphones mobiles.

L’explication officielle de l’Ultraespace de Xiaomi





« Après avoir lu les commentaires de tous concernant la fonction d’extension de stockage mentionnée lors de la conférence de presse des Xiaomi 14, je pense qu’il est encore nécessaire d’expliquer les détails de cette fonction », commence à raconter Zhang Guoquan. Il explique ensuite que tout est lié à la nécessité pour HyperOS d’occuper très peu d’espace et de reconfigurer complètement le système pour le rendre léger et rapide.

Cette nécessité a amené Xiaomi à se demander s’il était possible d’exploiter davantage la mémoire de type UFS utilisée dans les téléphones mobiles, c’est ainsi que le projet « Razon Project 1.0 » est né. Razor Project est intégré à HyperOS et se charge d’exploiter chaque octet de données disponible sur les puces mémoire des téléphones mobiles, tout en garantissant leur durabilité. Xiaomi affirme que le nouveau système permet d’étendre l’utilisation des mémoires de 256 Go jusqu’à 10 ans, et jusqu’à 20 ans pour les mémoires de 512 Go.

Mais le point clé de la question réside dans la mémoire supplémentaire obtenue. Xiaomi utilise la mémoire réservée à la gestion interne des mémoires UFS, comme nous l’avions déjà expliqué dans un précédent article sur les « mensonges » des Xiaomi 14. Xiaomi garantit l’optimisation des mémoires, en réduisant les suppressions et en évitant la génération de blocs de données défectueux, ce qui lui permet de libérer cette mémoire supplémentaire pour l’utilisation de l’utilisateur. « Nous nous rendons compte que les données ne sont pas écrites à moins que cela soit nécessaire, et que les données à écrire ne sont pas migrées à moins que cela soit nécessaire ».

En améliorant la gestion de la lecture et de l’écriture dans ses mémoires, Xiaomi prolonge la durée de vie des puces et offre de l’espace de sécurité aux utilisateurs.

En libérant cette mémoire de sécurité, Xiaomi parvient à ce que les puces de 256 Go offrent 264 Go de manière pratique, et que les puces de 512 Go atteignent 528 Go. Cependant, bien que cela soit un processus technique exécuté depuis le logiciel, Xiaomi ne peut pas garantir que toutes les mémoires de ses téléphones sont compatibles car cela nécessite la collaboration des fabricants de mémoire. Il est donc possible que cette Supermémoire des Xiaomi 14 soit disponible sur d’autres modèles déjà sur le marché, mais pas sur tous ni sur toutes les versions.

Ainsi, les Xiaomi 14 bénéficient des nouveaux développements de deux manières. D’une part, leur système d’exploitation, HyperOS, occupe beaucoup moins d’espace que ce qu’occuperait Android 14 en fonctionnement sous MIUI 15. D’autre part, ils obtiennent de la mémoire supplémentaire grâce à la libération de cette zone de sécurité des puces UFS. Il s’agit d’une avancée technique majeure et d’un grand avantage pour leurs utilisateurs, qui disposent de plus d’espace interne que prévu. Et dont Xiaomi annonce la disponibilité sur ses propres boîtes.