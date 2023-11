Voici comment fonctionne le nouvel outil de Google Photos qui vous aide à mieux organiser vos images

La option « regrouper des photos » facilitera la vie de nombreux utilisateurs pour organiser leur galerie.

Google Photos continue à améliorer son utilisation et l’expérience utilisateur

Google Photos est en train de finaliser sa nouvelle fonctionnalité pratique, qui sera disponible dans les semaines à venir. Cet nouvel outil de Google Photos, qui vous permettra d’organiser efficacement et intuitivement vos images, a déjà été aperçu et dispose de fonctionnalités très intéressantes. Ainsi, Google Photos fera un nouveau et intéressant bond en matière d’expérience utilisateur.

Organisez votre galerie avec Google Photos

Nous vous avons déjà parlé ces dernières semaines des nouveautés de Google Photos, mais ce n’est qu’à présent qu’on a pu voir plus en détail son fonctionnement. En réalité, c’est l’initié Assembledebug qui a montré cette fonctionnalité pratique qui vous permet maintenant de regrouper facilement vos images. On ne connaît pas la date exacte d’arrivée de cet outil, mais il est prévu qu’il débarque dans les semaines à venir sur tous les appareils équipés de la dernière version de Google Photos.

À travers cette vidéo illustrative, vous pouvez voir l’onglet où Google Photos vous donne la possibilité de regrouper des images, Stack en anglais, pour organiser les photos selon vos préférences plus facilement. Ainsi, l’organisation de la galerie de Google Photos sera plus ouverte aux intérêts de l’utilisateur. Il s’agit d’un changement qui, sans révolutionner le système de Google Photos, l’améliore de manière élégante et subtile.

Une galerie pour tout Android

Google Photos a l’avantage de faire partie intégrante de l’écosystème natif d’Android, il est donc disponible sur pratiquement tous les téléphones qui utilisent Android comme système d’exploitation, ce qui en réalité une application populaire. Cependant, de nombreuses marques, qui intègrent également leurs propres galeries (comme Samsung), parviennent souvent à les surpasser en termes de détails, d’utilisabilité et donc de trafic. Google Photos, avec des améliorations comme celle-ci, essaie de pallier cela pour accroître encore plus la popularité de sa galerie.

Il existe également de nombreuses façons de tirer le meilleur parti de Google Photos, car il reste une galerie très complète qui offre de nombreuses possibilités exclusives grâce à sa connexion directe avec votre compte Google. C’est pourquoi, avec des améliorations telles que le regroupement de photos, Google souhaite que sa galerie continue à gagner des adeptes.