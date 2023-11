Tout sur Kodi, la meilleure application que vous pouvez installer sur votre Smart TV Xiaomi : comment la configurer, astuces, etc.

Auparavant, lorsque vous allumiez la télévision, vous aviez les programmes diffusés par antenne + si vous payiez pour Canal+. Ensuite, la TNT et les plateformes VOD sont arrivées, qui ont finalement remplacé le modèle linéaire de télévision traditionnelle. Aujourd’hui, avec des applications et des offres en streaming, il existe de nombreuses façons de regarder du contenu. Et si vous voulez les avoir tous organisés, des outils comme Kodi sont extrêmement utiles.

Qu’est-ce que Kodi ? En trois mots: un centre multimédia. En quelques mots de plus: l’ancien XMBC ou Xbox Media Center sous un autre nom et avec prise en charge des systèmes d’exploitation tels que Android. Kodi est un logiciel gratuit et open source qui sert à gérer le contenu multimédia téléchargé tel que des films, des émissions de télévision, de la musique et des photos. Sa clé est la grande compatibilité avec les types de fichiers et les nombreux périphériques différents.

Kodi, un centre multimédia

Kodi est un logiciel open source développé par la Fondation XBMC, à but non lucratif et maintenu par une communauté d’utilisateurs qui se tient bien à jour. Et c’est l’un des meilleurs logiciels que vous pouvez installer sur votre téléviseur Android, car il est capable de lire presque tous les types de fichiers multimédias, du vidéo aux images et à l’audio, que vous avez stockés localement.





Vous pouvez même utiliser Kodi comme un TiVo et enregistrer des émissions de télévision en direct pour les lire en temps réel, et il est même livré avec des émulateurs si vous voulez jouer à des jeux classiques de consoles comme la Super Nintendo.

Il existe deux méthodes pour avoir Kodi sur votre Smart TV: via le Google Play Store et en installant directement le fichier APK. Nous vous expliquerons les deux méthodes ci-dessous. Toutefois, veuillez noter que votre téléviseur doit avoir le système d’exploitation Android TV. Depuis l’année dernière, certains modèles de téléviseurs Xiaomi sont livrés avec Fire OS au lieu d’Android TV, et bien qu’il soit possible de installer Kodi sur Fire OS comme le suggère le site Wiki de Kodi, c’est un processus compliqué qui n’est pas recommandé aux personnes peu expérimentées dans ce domaine.