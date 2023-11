Comment récupérer un compte Hotmail et continuer à utiliser Hotmail au lieu d’Outlook

Dans ce guide, je vais t’expliquer comment récupérer un ancien compte Hotmail et ce que tu dois faire si tu veux ouvrir une adresse avec le domaine hotmail.com aujourd’hui.

Dans ce guide, je vais t’expliquer les étapes à suivre pour récupérer un compte Hotmail dont tu ne te souviens plus du mot de passe. De cette manière, tu pourras accéder à tes anciens e-mails, si tu as utilisé ce service dans le passé. D’autre part, je vais également t’expliquer comment obtenir une nouvelle adresse e-mail avec le domaine Hotmail. Avec celle-ci, tu pourras accéder facilement à la messagerie de Microsoft sans avoir besoin d’un compte Outlook.com ou Outlook.es.

Comment récupérer ton compte Hotmail

Créer un nouveau compte Hotmail

Hotmail était le service de messagerie fourni par Microsoftpendant de nombreuses années. Avec la permission de Gmail, il était extrêmement populaire. Il n’était pas rare à l’apogée de la plateforme qu’un utilisateur mentionne le terme Hotmail en fournissant son adresse e-mail.

Au fil des années, Microsoft a décidé de remplacer cette marque par une autre : Outlook. À partir de ce moment-là, la plupart des utilisateurs s’inscrivaient avec les domaines outlook.com et outlook.es. Mais qu’est-il arrivé aux milliers de comptes Hotmail ? Fondamentalement, rien du tout. Ils fonctionnent toujours normalement à l’heure actuelle.

Cela signifie que n’importe quelle adresse e-mail se terminant par hotmail.com ou hotmail.es peut être liée à Outlook, à Windows ou à un abonnement Microsoft 365. Si tu étais un utilisateur Hotmail dans le passé, ton compte existe toujours et peut être utilisé aujourd’hui. Cependant, que se passe-t-il si tu ne te souviens plus du mot de passe ?

Tu peux réinitialiser ton compte Hotmail très simplement. La première chose à faire est d’accéder à la page de gestion de ton compte Microsoft. Si tu as plusieurs comptes et que tu t’es déjà connecté auparavant, il est préférable d’ouvrir le lien dans une fenêtre privée. Lorsque la page est chargée, clique sur Se connecter.

Ensuite, cliquez sur le lien Impossible d’accéder à votre compte ? Cela te mènera à la page pour récupérer les identifiants du compte Hotmail.

Clique sur Compte personnel et saisis l’adresse e-mail que tu souhaites récupérer.

Ensuite, suis les étapes qui apparaissent à l’écran. Tu devras fournir quelques informations pour valider ton identité, ainsi qu’une adresse e-mail secondaire à laquelle Microsoft t’enverra un code. Parmi les informations que tu devras fournir à l’entreprise, tu trouveras quelques demandes curieuses, telles que les mots de passe que tu as utilisés pour ce compte, les adresses des contacts à qui tu avais l’habitude d’envoyer des e-mails ou ta date de naissance.

Je te recommande de fournir des réponses aussi spécifiques et précises que possible. C’est la seule façon de prouver que le compte Hotmail est réellement le tien et que tu en as profité dans le passé. Une fois que tu auras terminé, tu pourras créer un nouveau mot de passe et accéder à ta messagerie à nouveau.

En plus de récupérer un ancien compte Hotmail, tu peux également en ouvrir un nouveau si tu le souhaites. Cela te permettra d’avoir une adresse récente et personnalisée avec le domaine Hotmail.com, au lieu d’utiliser ceux d’Outlook. Continue à lire pour savoir comment procéder.

La première étape consiste à accéder à la page des comptes Microsoft. Clique sur Se connecter et clique sur le lien Créez-en un, qui se trouve à côté de la mention Vous n’avez pas de compte ?

A l’étape suivante, il est très important de cliquer sur Obtenir une nouvelle adresse e-mail. N’écris pas ton adresse actuelle dans le champ supérieur et ne clique pas sur Suivant.

Dans le champ de texte Nouvel e-mail, saisis l’adresse que tu souhaites obtenir. Ensuite, clique sur le menu déroulant que tu verras dans la partie du domaine. Dans celui-ci, sélectionne l’option Hotmail.com. Pour répondre à ta question, le domaine Hotmail.es, qui était autrefois proposé par Microsoft, n’est plus disponible pour de nouveaux comptes de messagerie.

À partir de là, les étapes suivantes sont très simples. Tu dois créer un nouveau mot de passe, fournir tes informations personnelles de base et finaliser la création de la nouvelle adresse. En gros, il s’agit de terminer l’inscription en fournissant les données demandées par Microsoft.

Une fois la procédure terminée, tu pourras utiliser ta nouvelle adresse Hotmail comme un compte Microsoft classique. Tu pourras utiliser Hotmail sur Android, Windows, Xbox et d’autres services de l’entreprise. Néanmoins, rappelle-toi que, bien que l’ouverture d’un compte Hotmail soit toujours possible, toute la gestion de ton compte, y compris la réception et l’envoi d’e-mails, se fait à l’aide des applications actuelles de Microsoft. C’est pourquoi, si tu veux lire tes messages, planifier un courrier dans Outlook ou accomplir toute autre tâche, tu devras taper outlook.com dans ton navigateur. En réalité, le domaine Hotmail.com te redirige directement vers Outlook.