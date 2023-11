Quelles résolutions d’écran existent et comment s’appellent-elles

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce qu’est la résolution d’écran et quelles sont les résolutions les plus courantes. En plus de vous montrer combien de pixels chaque résolution a dans chaque cas, je vous montrerai également le nom habituellement donné sur le marché. Au fur et à mesure que vous lirez ce guide, vous trouverez des acronymes très courants parmi les fabricants. Savoir ce que je vous montre ici vous aidera, entre autres choses, à connaître la résolution d’écran de votre téléphone portable ou celle que vous devez choisir si vous allez acheter un téléviseur. Ne le manquez pas!

Qu’est-ce que la résolution d’écran?

La résolution d’écran est un terme fréquemment utilisé dans le monde de la technologie. Il fait référence à la quantité de pixels qu’un écran peut afficher dans son intégralité. Vous devez savoir que les pixels sont la plus petite unité de lumière d’un écran. Ils sont tous combinés pour former des images visuelles, donc plus il y a de pixels sur un écran, plus il est capable d’afficher des détails et du contenu avec clarté.

La résolution d’écran est une valeur liée à d’autres concepts importants. L’un d’entre eux est le design (form factor), qui indique la proportion entre la largeur et la hauteur d’un écran. Il existe différents facteurs de forme, tels que 16:9 ou 4:3, qui influencent la ratio d’aspect de l’image affichée. Un design (form factor) plus large, comme 16:9, est couramment utilisé dans les téléviseurs et les moniteurs, tandis qu’un design (form factor) plus carré, comme 4:3, était courant dans les anciens écrans à tube. Nous verrons plus tard que ce détail est important et qu’il a beaucoup à voir avec la résolution d’écran.

Enfin, un autre concept lié à la résolution d’écran est celui de Pixel Par Pouce (PPP ou DPI en anglais), qui indique la densité de pixels sur un écran. Plus le PPP est élevé, plus l’image sera nette. Cette valeur est calculée en tenant compte de la résolution de l’écran et de ses dimensions. C’est une spécification qui a pris une importance particulière, notamment sur les appareils mobiles, où les marques se battent pour offrir une expérience visuelle optimale.

Comment calculer la résolution d’écran?

Pour calculer la résolution d’écran, vous devez multiplier le nombre de pixels en largeur par le nombre de pixels en hauteur de l’écran. Par exemple, sur un écran de 1920×1080 pixels, la largeur est de 1920 et la hauteur est de 1080. Si nous multiplions ces valeurs, nous obtenons une résolution totale de 2 073 600 pixels. Ce chiffre est communément exprimé sous le nom de Full HD et est utilisé dans de nombreux téléviseurs et moniteurs. Il est également connu sous le nom de 1080p, en référence au nombre de pixels de hauteur de l’écran.

Voici les résolutions d’écran les plus courantes :

Avant de continuer, il est important de souligner que les résolutions d’écran ne sont pas nécessairement basées sur une norme définie. Nous avons parlé précédemment de la résolution Full HD qui a une largeur de 1920 pixels et une hauteur de 1080 pixels. Mais un fabricant peut modifier ces valeurs à sa guise, avec une résolution de 2000 x 1080 pixels par exemple. Les possibilités sont infinies.

Cependant, même si chaque marque peut créer des écrans avec des résolutions personnalisées, il est courant de s’en tenir aux valeurs acceptées par le marché. Généralement, nous avons des résolutions HD qui ont souvent un ratio d’aspect de 16:9. D’autre part, il y a aussi des résolutions VGA avec un ratio d’aspect typique de 4:3.

Les résolutions HD les plus populaires sont les suivantes :

– HD, 720p ou HD Ready: 1280×720. Utilisée dans les téléviseurs et les projecteurs d’entrée de gamme. C’est celle qui était incluse dans les premiers téléviseurs panoramiques à écran plat. Convient pour le contenu de base et les jeux sur les consoles de jeux plus anciennes.

– HD+: 1600×900. Une variante intermédiaire entre les résolutions 720p et 1080p. On la retrouve sur certains ordinateurs portables et moniteurs de gamme moyenne. Offre une qualité d’image améliorée par rapport au HD Ready.

– Full HD, FHD ou 1080p: 1920×1080. Couramment utilisée dans les téléviseurs, les moniteurs et les appareils mobiles. Idéale pour le contenu multimédia, les jeux et une utilisation quotidienne. C’est une résolution qui offre des images panoramiques.

– QHD, 2K ou 1440p: 2560×1440. Il s’agit d’une résolution supérieure au Full HD qui offre une meilleure netteté. Elle est peu courante dans les téléviseurs car ces appareils sont passés du Full HD à la 4K. Cependant, il est facile de trouver des moniteurs pour PC avec cette résolution, ainsi que des ordinateurs portables utilisant cette résolution sur leurs écrans.

– Ultra HD, UHD ou 4K: 3840×2160. De plus en plus courante dans les téléviseurs, les moniteurs et les caméras. Offre une qualité d’image exceptionnelle pour le contenu haute définition et la 4K. Le 4K deviendra bientôt la norme, au détriment du Full HD.

– UHD+ ou 5K: 5120×2880. Il s’agit d’une résolution très rare que l’on trouve principalement sur des projecteurs et des moniteurs haut de gamme.

– 8K Ultra HD: 7680×4320. Disponible sur les téléviseurs de dernière génération. Cette résolution est considérée comme la norme du futur, bien qu’il y ait encore peu de contenu permettant d’en profiter.

En ce qui concerne les résolutions VGA, voici les plus connues :

– QVGA: 320×240. Résolution d’écran obsolète qui était utilisée sur les moniteurs et les téléphones mobiles dans le passé. Aujourd’hui, il est difficile, voire impossible, de trouver un appareil avec cette résolution.

– VGA: 640×480. Une résolution ancienne qui était couramment utilisée sur les moniteurs et les projecteurs à tube. Convient pour un contenu de base et les jeux rétro. Tout comme pour le QVGA, il est très rare de trouver un appareil avec cette résolution.

– SVGA ou Super VGA: 800×600. Utilisée sur les anciens moniteurs et projecteurs. Offre une amélioration de la qualité d’image par rapport au VGA. Peut être considérée comme une anticipation de la HD.

– XGA, Extended VGA ou VGA étendu: 1024×768. On la retrouve encore sur certains projecteurs et moniteurs. Offre une résolution suffisante pour le contenu de bureau et la navigation sur le web.

– SXGA ou Super XGA: 1280×1024. Présente sur certains moniteurs et équipements industriels. Offre une résolution supérieure pour des applications spécifiques. Il n’est pas rare de la trouver sur des moniteurs de bureau qui conservent encore un ratio d’aspect de 4:3.

– UXGA ou Ultra XGA: 1600×1200. Utilisée sur des moniteurs haut de gamme et des équipements professionnels. Convient pour la conception graphique et l’édition d’images. On la trouve généralement sur des moniteurs de 15 pouces ou plus.

– QXGA ou Quad XGA: 2048×1536. Était courante sur les appareils haut de gamme et les stations de travail. Idéale pour les tâches nécessitant beaucoup d’espace d’affichage et des détails plus nets.

– WUXGA: 1920×1200. Il s’agit d’une résolution similaire au Full HD, mais avec un ratio d’aspect de 16:10. Ainsi, il ne correspond pas exactement aux résolutions HD et offre un aspect encore plus panoramique.

En plus de ces résolutions d’écran, il existe d’autres que les fabricants ont implémentées en s’éloignant des normes établies. Par exemple, certains MacBook d’Apple ont une résolution de 2880 × 1800 pixels, qu’ils ont appelée Retina. Comme vous pouvez le voir, chaque marque joue un peu avec les dénominations pour les rendre attractives pour le public. Je vous recommande de jeter un coup d’œil au guide sur la façon de changer la résolution de l’écran de votre téléphone portable pour voir les options qui s’offrent à vous à cet égard.