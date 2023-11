Comment envoyer des courriels sur Gmail et Outlook sans que les adresses du champ CC ne soient visibles

Découvrez la signification des champs Pour, CC et CCI dans votre courrier électronique et comment les utiliser pour envoyer des courriers à plusieurs destinataires sans que les autres le sachent.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour envoyer des courriers depuis Gmail, Outlook ou tout autre fournisseur à différents destinataires, sans que l’un d’entre eux ne se rende compte que le message a été envoyé à d’autres utilisateurs. Cela peut vous être très utile si vous avez créé un groupe de contacts dans Gmail ou si vous avez une liste de contacts dans Outlook.

Je ne vous parle pas ici d’une astuce de Gmail ou d’Outlook. Il s’agit plutôt d’une fonctionnalité présente depuis toujours dans le courrier électronique. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionnent les champs Pour, CC et CCI. De cette façon, vous saurez quand utiliser chacun d’entre eux.

Envoyer un courrier à plusieurs destinataires sans que les adresses soient visibles dans le champ CC

Lorsque vous envoyez un courrier électronique, vous disposez de différents champs à remplir pour définir correctement les destinataires du courrier. Évidemment, il y a le champ De, qui définit l’adresse e-mail à partir de laquelle vous allez envoyer le message.

Si vous n’avez qu’un seul compte de courrier électronique, vous n’avez probablement pas remarqué sa présence. Mais dans un environnement professionnel, il est courant de choisir entre différents comptes en les sélectionnant dans le champ De.

Le champ De est le seul qui concerne l’expéditeur du courrier. Les autres champs servent à définir les destinataires. Que signifient-ils ? Il est important de connaître ces informations si vous souhaitez envoyer vos courriers de manière plus précise et confidentielle.

Pour

Le champ Pour est le premier que vous trouverez dans tous les clients de messagerie. Dans la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez voir à quoi il ressemble dans Gmail pour ordinateurs. Cependant, c’est similaire dans Outlook, Yahoo ou Mail d’Apple.

C’est le champ où vous devez saisir le destinataire principal. Cette information est publique dans tous les cas et sera visible pour les autres utilisateurs, que vous les mettiez en copie ou en copie cachée. Le destinataire du courrier apparaît toujours dans les en-têtes.

CC

Le champ CC (copie carbone ou simplement copie) est un espace où vous devez mettre les adresses des utilisateurs à qui vous souhaitez envoyer une copie du courrier. En pratique, il fonctionne de la même manière que le champ Pour. Pourquoi ?

Dans les deux champs, il est possible de mettre plus d’une adresse e-mail et les informations du champ CC sont publiques. Cependant, il est conseillé d’utiliser le champ Pour avec les véritables destinataires du courrier et le champ CC avec ceux qui n’agissent que comme lecteurs et n’interviennent pas. Cela permet de définir clairement qui doit répondre et qui doit simplement observer.

CCI

Et qu’en est-il du champ CCI ? La copie carbone invisible (ou copie cachée) est un champ où vous devez mettre les adresses des utilisateurs qui reçoivent une copie et que les autres ne doivent pas connaître. Contrairement aux champs Pour et CC, les adresses figurant dans CCI n’apparaissent nulle part.

Envoyer une copie cachée d’un courrier peut être très utile. Par exemple, imaginez que deux employés ont un différend sur un sujet. L’un d’eux met un supérieur en copie dans l’un des courriers pour qu’il soit au courant de la situation sans que personne d’autre ne le sache. Ou peut-être que vous souhaitez envoyer un courrier d’information à plusieurs de vos clients et que vous voulez éviter que toutes les adresses soient publiques.

Comment éviter que les autres voient les autres destinataires d’un courrier ?

Maintenant que vous connaissez en détail les implications de chaque champ de destinataire dans le courrier, il est temps de savoir comment envoyer un message sans que les destinataires voient les adresses des autres. Comment pouvez-vous faire cela ?

C’est très simple. Pour envoyer un courrier, vous devez saisir au moins une adresse dans l’un des trois champs mentionnés. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de mettre une adresse dans Pour obligatoirement si vous souhaitez envoyer un courrier en copie ou en copie cachée. Une fois que vous avez rempli le champ CC ou CCI avec au moins une adresse, le champ Pour cesse d’être obligatoire.

C’est pourquoi, si vous voulez que les destinataires ne voient pas les adresses des autres, il vous suffit de les mettre tous dans le champ CCI. Une fois que le courrier est envoyé, tout le monde croira qu’il leur est destiné et qu’aucune copie n’a été envoyée à un autre utilisateur.