Comment régler la TNT sur votre télévision étape par étape

Groupe Mediaset España

Telecinco : chaîne généraliste.

FDF : chaîne thématique de fiction et de cinéma.

Boing : chaîne pour enfants et adolescents.

Telecinco HD : programmation de Telecinco en haute définition.

Cuatro : chaîne généraliste orientée vers le public jeune.

Divinity : chaîne avec des films, des séries et des telenovelas.

Energy : chaîne destinée au public masculin.

Be Mad : chaîne thématique de cinéma.

Cuatro HD : programmation de Cuatro en haute définition.