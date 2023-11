La fin de la cécité: ils découvrent comment « voir » à travers le son

A travers de cette technologie, les personnes aveugles pourront voir grâce à l’écholocation.

Ces lunettes peuvent révolutionner notre compréhension de la cécité | Image : Bing Image Create

La cécité est quelque chose qui a accompagné l’être humain depuis toujours. Il y a toujours eu différentes tentatives pour y faire face de manière très intéressante. Des chiens guides d’aveugles et des cannes aux opérations complexes et aux greffes qui montrent le niveau de développement dans lequel nous nous trouvons. Pendant ce temps, l’accessibilité des outils qui nous entourent s’est considérablement améliorée.

Maintenant, un groupe de recherche a développé des lunettes intelligentes qui remettent tout ce que nous savions sur la vision en question et pourraient mettre fin à de nombreux problèmes rencontrés par les personnes aveugles.

L’écholocation au service de l’humanité

Un groupe international de chercheurs a publié un article dans Plos One présentant un concept assez révolutionnaire qui pourrait mettre fin à certains types de cécité de manière inattendue. Ainsi, nous découvrons que les lunettes intègrent une technologie basée sur l’écholocation.

Oui, c’est bien ce que vous pensez, le système d’écholocation est celui utilisé par les chauves-souris et d’autres animaux pour interagir avec leur environnement et comprendre où se trouvent les objets. Un autre exemple en est celui des dauphins, qui se guident grâce à leurs sons sous-marins dans leur milieu. Ainsi, en imitant la nature, les personnes ayant une déficience visuelle pourront voir à travers les sons. Une chose qui est véritablement étonnante. Selon leur propre article :

Dans ce travail, nous explorons le potentiel d’une nouvelle technique appelée « toucher acoustique » pour fournir un son spatial à toutes les personnes aveugles. Contrairement au système traditionnel, cette technique utilise des lunettes intelligentes pour « sonifier » les objets afin de les distinguer lorsqu’ils entrent dans le champ de vision des lunettes.

De plus, l’étude a utilisé sept volontaires aveugles pour le tester, ainsi que sept personnes les yeux bandés pour servir de groupe témoin et s’assurer qu’il n’y ait pas de partialité dans l’étude. Les résultats du premier groupe ont montré que cela fonctionnait très bien. Ils étaient capables de reconnaître et d’atteindre des objets, ainsi qu’une augmentation effective des sens pour ceux ayant des handicaps visuels.

Il s’agit donc d’une avancée très importante pour les personnes aveugles ou ayant des difficultés visuelles. Cette question est très intéressante, car elle ouvre une voie inédite où l’avenir est semé d’une manière quelque peu curieuse de surmonter la cécité d’une manière que nous n’aurions peut-être pas imaginée, mais qui est très utile pour les personnes atteintes de cécité.

En résumé, on pourrait dire ce qui suit sur cette recherche :