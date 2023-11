Comment rechercher la référence cadastrale d’une propriété en ligne

Dans ce guide, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le processus de consultation de la référence cadastrale d’une propriété immobilière.

Le Cadastre vous fournit des informations sur chaque propriété immobilière (Image générée par IA).

Dans ce guide, je vais vous montrer comment rechercher la référence cadastrale d’une propriété. Je vais vous présenter toutes les étapes à suivre depuis votre téléphone mobile (vous pourrez également le faire depuis un ordinateur) pour localiser cette donnée pour n’importe quel appartement, appartement, maison ou terrain en France. De plus, je vous présente une liste de cas dans lesquels il est préférable de disposer de cet identifiant, en particulier pour votre résidence principale.

Comment connaître la référence cadastrale d’une propriété en France

Pourquoi avez-vous besoin de la référence cadastrale de votre logement ?

Pour trouver une référence cadastrale, il est nécessaire de consulter le site Web du Cadastre. Il s’agit d’une page entièrement gratuite pour laquelle vous n’aurez pas besoin d’un certificat numérique. C’est parce que les informations que vous recherchez sont totalement publiques et que tout le monde peut les consulter. Il n’est donc pas nécessaire de valider votre identité pour obtenir la référence de vos biens immobiliers.

En gardant cela à l’esprit, les étapes à suivre sont très simples. La première chose à faire est d’accéder au site Web du Cadastre. Utilisez le lien que j’ai inclus dans le paragraphe précédent. Il s’agit d’un site Web qui s’adapte assez bien aux petits écrans. Avec cela à l’esprit, nous allons suivre les étapes depuis un téléphone mobile. Sur la page d’accueil du site Web du Cadastre, appuyez sur Recherche de biens immobiliers et visualiseur cartographique.

Cela vous mènera à un moteur de recherche avancé. Vous pouvez choisir l’option Rue/Numéro pour indiquer l’adresse exacte de la propriété. Commencez par sélectionner la province, puis saisissez les informations correspondantes. Le Cadastre dispose d’une fonction d’autocomplétion qui vous aidera à saisir correctement le nom de toutes les rues.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Données. Cela vous conduira à la fiche de la propriété. En revanche, si vous préférez rechercher directement sur la carte, faites défiler jusqu’en bas et appuyez sur Cartographie.

Si vous avez choisi de naviguer sur la carte, zoomez le plus possible sur la zone où se trouve la propriété et appuyez dessus. L’apparence variera en fonction qu’il s’agisse d’un appartement, d’un terrain ou d’une maison. Vous devez simplement toucher le bâtiment ou l’espace correspondant à la propriété.

S’il s’agit d’un immeuble d’appartements, vous verrez apparaître une liste avec tous les étages et les portes. Vous devez sélectionner avec précision celui que vous essayez de localiser pour obtenir la référence correcte. Rappelez-vous qu’un même bâtiment a autant de références cadastrales que de logements, de locaux ou de places de stationnement. Toute propriété indépendante a son propre identifiant.

Enfin, consultez la fiche de la propriété. Vous y trouverez des informations intéressantes, dont la référence cadastrale en haut de page. C’est le numéro qui identifie la propriété de manière unique auprès des administrations et de l’État.

En complément de cette méthode, si vous êtes utilisateur de l’application Ma Boîte aux Lettres Citoyenne, vous pourrez consulter un résumé de vos logements directement depuis celle-ci.

Pourquoi les données des biens immobiliers du Pays basque et de Navarre n’apparaissent-elles pas ?

Le Pays Basque et la Navarre ont un accord fiscal avec l’État et l’une de leurs dispositions est qu’ils ont transféré les compétences en matière de formation et de maintenance du Cadastre immobilier. Mon intention n’est pas d’approfondir cette question, mais d’indiquer que vous ne pourrez pas consulter les références cadastrales en suivant la procédure précédente si le logement est situé dans l’une de ces communautés.

Voici les liens correspondants au cadastre de chaque administration locale :

Contrairement à la Sede Electrónica del Catastro national, les visualiseurs fournis par les administrations locales ne fonctionnent pas très bien sur les petits écrans. Je vous conseille de les consulter depuis un ordinateur, pour plus de confort.

Connaître la référence cadastrale d’un bien immobilier est important dans différentes situations. Principalement, elle aide à garantir une identification et une gestion correctes de la propriété. Voici une liste de cas où il est conseillé de connaître la référence cadastrale d’un bien immobilier :

Achat ou vente de biens immobiliers . Lors de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier, il est essentiel de vérifier la référence cadastrale pour s’assurer que les informations sur le bien correspondent à la documentation officielle.

. Lors de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier, il est essentiel de vérifier la référence cadastrale pour s’assurer que les informations sur le bien correspondent à la documentation officielle. Démarches notariales . La référence cadastrale est nécessaire pour effectuer des démarches notariales telles que les actes de vente, les héritages, les donations et autres actes juridiques. Elle aide l’équipe notariale à identifier précisément la propriété.

. La référence cadastrale est nécessaire pour effectuer des démarches notariales telles que les actes de vente, les héritages, les donations et autres actes juridiques. Elle aide l’équipe notariale à identifier précisément la propriété. Enregistrement de la propriété . Si vous devez inscrire une propriété au registre de la propriété, vous devrez fournir la référence cadastrale du bien.

. Si vous devez inscrire une propriété au registre de la propriété, vous devrez fournir la référence cadastrale du bien. Déclaration de revenus . Dans de nombreux cas, la référence cadastrale est utilisée pour calculer les impôts tels que l’impôt foncier et autres taxes locales. La connaître vous permet de valider le montant des impôts liés à la propriété.

. Dans de nombreux cas, la référence cadastrale est utilisée pour calculer les impôts tels que l’impôt foncier et autres taxes locales. La connaître vous permet de valider le montant des impôts liés à la propriété. Obtention de permis de construction . Lors de la demande de permis de construire ou de travaux de rénovation sur une propriété, la référence cadastrale est nécessaire pour identifier l’emplacement exact et garantir le respect des réglementations locales.

. Lors de la demande de permis de construire ou de travaux de rénovation sur une propriété, la référence cadastrale est nécessaire pour identifier l’emplacement exact et garantir le respect des réglementations locales. Division de propriétés . Si une propriété est divisée en plusieurs unités, par exemple pour vendre des appartements dans un immeuble ou diviser un terrain en deux, vous aurez très probablement besoin de la référence d’origine. Ensuite, chaque unité aura sa propre référence.

. Si une propriété est divisée en plusieurs unités, par exemple pour vendre des appartements dans un immeuble ou diviser un terrain en deux, vous aurez très probablement besoin de la référence d’origine. Ensuite, chaque unité aura sa propre référence. Héritages et successions . Dans le cadre de processus d’héritage ou de succession, il est important d’identifier et d’évaluer correctement les biens immobiliers, et la référence cadastrale est un élément clé à cet égard.

. Dans le cadre de processus d’héritage ou de succession, il est important d’identifier et d’évaluer correctement les biens immobiliers, et la référence cadastrale est un élément clé à cet égard. Évaluation des actifs. La référence cadastrale est également utilisée dans le cadre de processus d’évaluation des actifs immobiliers pour déterminer leur valeur sur le marché.

Comme vous pouvez le voir, la référence cadastrale, un identifiant unique pour chaque bien immobilier, est un élément essentiel pour mener à bien différentes opérations. Bien qu’elle puisse être consultée autant de fois que nécessaire et qu’il s’agisse d’une donnée publique, il est préférable de la connaître si vous possédez un appartement, une maison ou tout autre bien immobilier.