Adresse IP : qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert et comment connaître votre adresse.

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce qu’est une adresse IP, à quoi elle sert et les étapes à suivre pour connaître cette information sur vos appareils. Si vous avez des doutes sur ce terme, je vous recommande de continuer à lire. Ici, vous trouverez toutes les réponses à vos questions et vous découvrirez les détails d’un élément essentiel de tout réseau : l’adresse IP. Ne le manquez pas!

Qu’est-ce qu’une adresse IP?

Une adresse IP, qui signifie « Internet Protocol », est un identifiant unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau. Pour le dire simplement, c’est comme le numéro d’identification d’une carte d’identité pour chaque équipement. Elle est attribuée lorsqu’il se connecte à un réseau et permet à d’autres appareils de l’identifier et d’interagir avec lui.

Le format de l’adresse IP est simple. Il se compose d’une série de nombres séparés par des points, par exemple 192.168.1.1. À l’intérieur du même réseau, la combinaison attribuée à chaque appareil ne peut pas être répétée. Si cela se produit, des erreurs aussi ennuyeuses que l’impossibilité d’établir une connexion de données fiable avec le serveur peuvent se produire. Lorsque vous visitez un site web, votre appareil envoie une demande via Internet, et cette demande inclut votre adresse IP pour que le site web sache où envoyer les informations en retour.

Actuellement, il existe deux formats principaux pour les adresses IP. D’une part, il y a les adresses IPv4, qui sont les plus courantes et qui sont composées de quatre groupes de nombres. Ensuite, nous avons les adresses IPv6, qui sont plus longues et ont été introduites pour faire face à la demande croissante d’adresses sur Internet.

Différences entre une IP publique et une IP privée

Maintenant que vous savez ce qu’est une adresse IP en termes généraux, il existe deux types d’adresses IP que vous devez apprendre à différencier. Qu’est-ce que chacune implique?

IP publique

Une adresse IP publique est comme l’adresse postale de votre maison dans le monde d’Internet. Elle est unique et est utilisée pour identifier votre réseau dans le vaste réseau mondial. Les adresses IP publiques sont nécessaires pour que les appareils sur Internet puissent se trouver et communiquer les uns avec les autres. Chaque site web, serveur ou appareil connecté à Internet a sa propre adresse IP publique pour que les autres puissent y accéder. Ainsi, lorsque vous tapez un nom de domaine sur Internet, comme google.com, le serveur DNS le traduit en l’adresse IP du serveur correspondant.

Il est important de souligner ceci : sur Internet, qui est le réseau le plus étendu de tous, il ne peut pas y avoir deux adresses IP identiques. Elles doivent toutes être différentes. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les IPv6 ont été créées. En effet, au fur et à mesure que le réseau se développe, les adresses IP à quatre groupes s’épuisent.

IP privée

Une adresse IP privée est utilisée au sein d’un réseau local, comme un réseau domestique ou de bureau. Ces adresses sont uniques au sein de ce réseau, mais elles ne sont pas accessibles depuis Internet dans leur forme originale. Elles servent à identifier les appareils dans un réseau local et permettent une communication entre eux sans interférer avec les adresses IP publiques.

Les adresses IP privées sont comme le numéro attribué à chaque logement dans un immeuble, unique à l’intérieur du bloc, mais pouvant être utilisé dans d’autres immeubles.

IP publique vs IP privée : tableau comparatif

Pour conclure cette section, voici un tableau comparatif qui vous aidera à voir rapidement les différences entre une adresse IP publique et une adresse IP privée.

Caractéristique Adresse IP publique Adresse IP privée Accessible depuis Internet Oui Non Exclusivité Doivent être uniques sur Internet, sans doublons Uniques au sein de leur réseau local, mais peuvent se répéter dans d’autres réseaux locaux Utilisation typique Identifie les réseaux, les serveurs et les appareils sur Internet Utilisées pour identifier les appareils dans un réseau local (LAN) Routage Utilisées dans le routage public à travers Internet Ne sont pas utilisées pour le routage public sur Internet Attribution Attribuées par des organisations telles que l’IANA et les RIR aux FAI et aux organisations Attribuées par l’administrateur du réseau local Exemple d’adresse 203.0.113.12 (adresse IP d’un site web) 192.168.1.100 (adresse IP d’un ordinateur dans un réseau local)

Comment connaître l’adresse IP privée de votre appareil

À ce stade, il est temps de découvrir les étapes à suivre pour connaître l’adresse IP privée de votre appareil. Cela vous permettra de l’identifier au sein de votre réseau local. Voyons les indications pour chaque système d’exploitation.

Android

Si vous voulez connaître l’adresse IP privée de votre appareil Android, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone. Accédez à la section Réseau et Internet, Connexions ou simplement Wi-Fi. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté et accédez aux informations. Dans la section des informations sur le réseau, vous trouverez l’adresse IP dans la section correspondante.

iOS

Pour les utilisateurs d’iPhone, voici les étapes à suivre pour connaître l’adresse IP attribuée dans le réseau local :

Ouvrez l’application Réglages sur iOS. Touchez Wi-Fi. Dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur le bouton d’informations du réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté. L’adresse IP privée s’affichera dans la section Adresse IP.

Windows

Sur un PC Windows, vous devez suivre ces étapes pour connaître l’adresse IP :

Ouvrez les paramètres de Windows. Accédez à Réseaux et Internet. Ouvrez les paramètres Wi-Fi. Cliquez sur Propriétés du matériel. Visualisez l’adresse IP.

Mac

Cliquez sur l’icône Apple dans le coin supérieur gauche de l’écran. Sélectionnez Préférences Système. Ensuite, choisissez Réseau. Dans la liste des connexions à gauche, sélectionnez la connexion active (Ethernet ou Wi-Fi). Cliquez sur Détails et sélectionnez l’onglet TCP/IP.

Linux

Ouvrez le terminal. Tapez la commande ifconfig. Cela affichera une liste d’interfaces réseau et de leurs configurations. Trouvez l’interface réseau active, comme eth0 pour Ethernet ou wlan0 pour Wi-Fi. Dans les informations de l’interface, recherchez l’adresse IP sous inet ou inet addr. Par exemple, vous verrez quelque chose comme inet 192.168.1.100.

Comment connaître l’adresse IP publique de votre réseau

Pour connaître l’adresse IP de votre réseau, il vous suffit d’accéder à un site qui vous révèle cette information. Celui-ci peut bien fonctionner. Ou vous pouvez également utiliser celui-ci ou celui-là. Sur tous ces sites, il suffit de les visiter pour voir ces informations.