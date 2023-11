Comment avoir le nouveau Centre de contrôle HyperOS sur n'importe quel mobile Xiaomi

Voici comment vous pouvez installer le nouveau Centre de contrôle HyperOS sur votre mobile Xiaomi.

Le Centre de contrôle HyperOS rénové sur un POCO F3 / Photographie : David Freire

Xiaomi a récemment présenté le successeur de MIUI, un nouveau système d’exploitation pour mobiles basé sur Android appelé HyperOS, qui se distingue par son design rénové, une meilleure optimisation du système et un nouveau Centre de contrôle plus minimaliste, qui vous permet d’avoir des raccourcis mieux organisés et qui dispose d’une section dédiée aux appareils domotiques de votre maison.

Pour le moment, HyperOS est déployé uniquement en Chine, mais nous allons vous expliquer comment vous pouvez obtenir le nouveau Centre de Contrôle sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO de manière rapide et facile.

Voici comment vous pouvez installer facilement le nouveau Centre de Contrôle HyperOS sur votre smartphone Xiaomi

La première chose que vous devez savoir est que pour pouvoir installer le nouveau Centre de Contrôle HyperOS sur votre terminal Xiaomi, celui-ci doit disposer d’une version de MIUI 14 basée sur Android 13, sinon, il est probable que ce nouveau Centre de Contrôle ne fonctionne pas correctement.

Si votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO répond à cette exigence et que vous souhaitez le mettre à jour avec le nouveau Centre de Contrôle HyperOS, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Téléchargez l’application du nouveau Centre de Contrôle HyperOS au format APK depuis ce lien

Faites défiler jusqu’en bas de la page et cliquez sur le bouton Télécharger APK

Cliquez sur le bouton Télécharger qui apparaît dans votre navigateur web

qui apparaît dans votre navigateur web Cliquez sur le bouton Ouvrir pour l’installer sur votre appareil mobile

À ce stade, si vous n’avez pas configuré votre navigateur pour installer des applications provenant de sources inconnues, vous devrez cliquer sur le bouton Paramètres et ensuite activer la case à droite de l’option Autoriser depuis cette source.

Une fois cela fait, une nouvelle fenêtre apparaîtra où vous devrez autoriser l’installation d’applications provenant de sources inconnues en cliquant sur le bouton OK qui se trouve en bas, puis une fenêtre contextuelle intitulée « Plug-in de l’interface système » apparaîtra où vous devrez appuyer sur le bouton Mettre à jour.

Après avoir effectué ces actions simples, si vous faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l’écran de votre mobile Xiaomi, vous aurez accès au nouveau Centre de Contrôle HyperOS.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, ce Centre de Contrôle rénové affiche en haut les raccourcis les plus importants tels que le Wi-Fi, les données mobiles, le lecteur de musique et les contrôles de luminosité et de volume.

Juste en dessous d’eux se trouve un raccourci vers votre application de contrôle domotique qui peut être Google Home ou Xiaomi Home, bien que si vous avez installé la deuxième, elle sera sélectionnée. Enfin, vous trouverez une variété de raccourcis sous forme d’icônes que vous pouvez organiser en appuyant sur le bouton Modifier situé juste en dessous.