Comment allumer et éteindre un bracelet Xiaomi Smart Band 8, où est le bouton ?

Bouton d’allumage, bouton d’extinction est ce qui est le plus basique que les appareils électroniques ont eu depuis qu’ils sont nés. Et aujourd’hui, alors que les assistants vocaux et les interfaces tactiles dominent le paysage, le simple bouton physique d’allumage et d’extinction reste omniprésent. Mais qu’en est-il des Smart Band de Xiaomi?

Lorsque vous achetez un bracelet d’activité de Xiaomi, comme par exemple le superbe Smart Band 8 que nous venons d’analyser il y a quelques jours, la première chose que vous faites est chercher le bouton d’allumage/éteindre. Et surprise : il n’y en a pas… Alors, comment le mettez-vous en marche ? Et doit-il toujours rester allumé ?

Allumage et extinction de votre Xiaomi Smart Band

Les premiers bracelets de Xiaomi avaient un bouton – le Smart Band 3, par exemple, l’avait en bas de l’écran -, mais avec les suivants – 5, 6, 7 -, les choses ont changé, et les dispositifs portables n’ont qu’un écran. En réalité, vous ne pouvez pas éteindre une Mi Band 5 ou 6, elle reste allumée tout le temps jusqu’à ce que la batterie soit épuisée – et il n’est pas bon de la laisser se décharger à 0%.

Mais comme tout évolue, Xiaomi a décidé que le Smart Band 8 devrait être un appareil portable que l’on puisse allumer et éteindre à volonté. Et bien qu’il manque de bouton physique, ce n’est pas non plus nécessaire.

Allumer le Xiaomi Smart Band 8

Comme d’autres Mi Band, la façon d’allumer le Smart Band 8 est de le connecter au câble de charge magnétique fourni. En réalité, cela est gravé sur le petit sac dans lequel le bracelet est livré dans la boîte. Lorsque vous le chargez, il s’allumera automatiquement. Et lorsque vous l’éteignez et que vous voulez le rallumer, vous devrez à nouveau le connecter à son câble de charge.

Éteindre le Xiaomi Smart Band 8

Enfin, dans le système d’exploitation du Smart Band 8, Xiaomi a inclus une option que nous aurions aimé voir sur toute la génération précédente de bracelets. Lorsque vous souhaitez l’éteindre parce que vous ne l’utilisez pas, suivez simplement ces étapes :