L’événement « Scary Fast » d’Apple a été enregistré à l’aide d’un iPhone 15 Pro Max : voici comment cela a été réalisé

L’iPhone 15 Pro Max a été la caméra avec laquelle ils ont enregistré la vidéo pour l’événement Scary Fast d’Apple, où les nouveaux M3 ont été présentés

Scary Fast est le nom de l’événement d’Apple et également de la vidéo enregistrée à l’aide de l’iPhone 15 Pro Max : voici comment cela a été fait.

Apple a l’habitude d’accompagner ses événements avec une vidéo de présentation. Le nom de l’événement de cette année était « Scary Fast » car il a eu lieu le 31 octobre et, par conséquent, a coïncidé avec Halloween. La vidéo enregistrée avec l’iPhone 15 Pro Max est indiscernable d’une vidéo réalisée avec une caméra professionnelle.

Cependant, être enregistré avec l’iPhone 15 Pro Max n’est que la partie visible de l’iceberg. En réalité, Apple vient de publier une vidéo montrant comment la vidéo de l’événement « Scary Fast » d’Apple a été enregistrée, et il est surprenant de constater la quantité importante de ressources utilisées pour la réalisation de cette vidéo.

Voici comment la vidéo pour l’événement « Scary Fast » d’Apple a été enregistrée avec un iPhone 15 Pro Max

Utiliser un téléphone pour enregistrer une annonce n’est pas nouveau. La seule chose à prendre en compte est que l’iPhone, dans ce cas, est le moins important. Derrière l’enregistrement d’une vidéo comme celle de l’événement « Scary Fast », il y a une énorme planification qui permet de tout faire rouler.

En effet, la période de production est essentielle pour obtenir tout ce dont on a besoin pour enregistrer cette vidéo. L’iPhone 15 Pro Max sert de caméra, mais pour pouvoir filmer les plans, il a fallu utiliser des équipements tels que des grues, des têtes chaudes et bien sûr, de nombreux drones.

Il est fort probable qu’ils aient utilisé plusieurs iPhone 15 Pro Max, il n’aurait pas de sens d’utiliser uniquement un appareil pour cet enregistrement, car d’après ce que l’on peut voir dans la vidéo, la qualité d’enregistrement est maximale et elle est réalisée avec le profil de couleur Apple Log – HDR pour l’étalonnage.

L’équipe utilisée pour réaliser cette vidéo était composée de l’iPhone 15 Pro Max en tant que caméra, bien qu’il ait été placé dans une cage métallique qui peut être intégrée à différents supports d’enregistrement tels que des stabilisateurs ou des plates-formes mobiles pour réaliser différents plans.

Ce qui attire le plus l’attention, c’est la quantité énorme d’éclairage utilisée lors de l’enregistrement de la vidéo. Bien qu’il puisse être pensé qu’il suffit de positionner l’iPhone et de le laisser enregistrer la vidéo, la réalité est qu’il a fallu de grands projecteurs pour obtenir l’esthétique recherchée.

De plus, Apple utilise des prises de vues aériennes réalisées avec des drones auxquels des iPhone 15 Pro Max ont été fixés. Ces drones ne sont pas commerciaux, en réalité, leur taille est énorme et ils sont capables de réaliser des mouvements précis nécessaires pour ce type d’enregistrement.

La chose la plus curieuse à propos de cette vidéo est qu’Apple a également montré le processus de montage et au lieu d’utiliser Final Cut Pro, on peut voir l’utilisation de DaVinci Resolve. Il est possible qu’ils aient utilisé ce programme pour l’étalonnage et non pour le montage complet de la vidéo.