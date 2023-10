Événement Apple du 31 octobre: horaires et comment le suivre en direct

Suivez en direct toutes les dernières annonces d’Apple lors de ce qui sera probablement leur dernier événement de l’année.

L’invitation officielle à l’événement Apple du 31 octobre

Apple célèbrera cette nuit ce qui sera probablement son dernier événement de l’année 2023. Sous le nom de « Scary Fast », que la société a baptisé « Une folie » en espagnol, nous assisterons à l’événement de présentation au cours duquel Apple présentera de nouveaux produits et des nouveautés liées au Mac, comme l’a laissé entendre la société elle-même en montrant l’icône emblématique du Finder sur l’invitation à l’événement.

L’événement pourra être suivi en ligne et en direct, et nous attendons des nouveautés très importantes. Nous vous dirons comment le suivre en direct, et quels nouveaux produits nous attendons de voir lors de la présentation.

Horaire de l’événement et comment le suivre en ligne

Cette fois-ci, Apple a choisi un horaire un peu inhabituel pour son événement. La société a décidé de célébrer son événement à 20h00 HE (heure de l’Est) le 30 octobre aux États-Unis, ce qui correspond à 01h00 du matin du 30 au 31 octobre en France. Selon le pays où vous résidez, vous pourrez assister à la présentation à une heure différente :

Mexique : 18h00 le 30 octobre

: 18h00 le 30 octobre Colombie : 19h00

: 19h00 Cuba, Venezuela : 20h00

: 20h00 Argentine, Chili, Uruguay : 21h00

Vous pourrez suivre les nouveautés de l’événement si vous restez attentif à Netcost-security.fr, où nous couvrirons la présentation en direct. Vous pourrez également regarder l’événement en direct sur le site web d’Apple ou sur la diffusion YouTube proposée par la société, disponible ci-dessous.

Tout ce que nous attendons de voir lors de l’événement Apple du 31 octobre

Il est prévu que l’événement du 31 octobre ne soit pas aussi long ni aussi chargé de nouveautés que l’événement des iPhone 15 qui s’est tenu en septembre. Cependant, nous nous attendons à voir des nouveautés intéressantes, notamment une nouvelle gamme de processeurs Apple Silicon. Voici ce que nous prévoyons de voir en tenant compte des informations recueillies jusqu’à présent :

Processeur Apple M3 : CPU à huit cœurs (quatre pour les tâches à haute performance et quatre pour l’efficacité) et jusqu’à 10 cœurs de GPU. On s’attend à des configurations mémoire améliorées et à des performances plus rapides pour chaque cœur.

: CPU à huit cœurs (quatre pour les tâches à haute performance et quatre pour l’efficacité) et jusqu’à 10 cœurs de GPU. On s’attend à des configurations mémoire améliorées et à des performances plus rapides pour chaque cœur. Processeur Apple M3 Pro : CPU à 12 cœurs (six haute performance et six d’efficacité) et 18 cœurs graphiques. Il est probable que les versions supérieures du M3 Pro comporteront 14 cœurs de CPU et 20 cœurs graphiques.

: CPU à 12 cœurs (six haute performance et six d’efficacité) et 18 cœurs graphiques. Il est probable que les versions supérieures du M3 Pro comporteront 14 cœurs de CPU et 20 cœurs graphiques. Processeur Apple M3 Max : 16 cœurs de CPU (12 pour les performances et quatre pour l’efficacité) et jusqu’à 40 cœurs de GPU.

Évidemment, on s’attend à ce que les nouveaux processeurs soient accompagnés de nouveaux Mac qui exploiteront toute leur puissance. À cet égard, nous savons que les nouveaux produits seront mis en vente le 8 novembre prochain.