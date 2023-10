Samsung a créé un système de zoom jamais vu auparavant sur un téléphone portable : voici comment ça fonctionne

Progrès à venir pour la gamme S24.

La nouvelle fonction de l’appareil photo des S24 donnera des raisons de poids à de nombreux utilisateurs pour les acheter.

Samsung continue de travailler pour que sa prochaine génération de smartphones phares se positionne à la tête du panorama Android. C’est pourquoi, dans les prochains Samsung Galaxy S24, un système de zoom inédit sera mis en place sur les smartphones, ce qui permettra, grâce à l’intelligence artificielle, de réaliser des enregistrements 4K avec un zoom intelligent.

Tirer le meilleur parti du capteur de 200 mégapixels

Cette fonction de zoom sera spécialement conçue pour l’objectif à plus haute résolution, celui de 200 mégapixels. Cet appareil photo haute précision, associé au traitement possible avec le Qualcomm Snapdragon 8 de 3e génération, garantira des performances exceptionnelles grâce à l’IA puissante qui stimulera les fonctions du NPU. En réalité, l’intelligence artificielle sera capable de zoomer automatiquement sur le sujet principal de l’appareil photo, en le suivant pour qu’il reste au centre de l’image agrandie.

Cette nouvelle fonctionnalité a été présentée à la fois sur leur blog et via une vidéo YouTube, dans laquelle on peut observer en détail le fonctionnement de la technologie « ISOCELL zoom anyplace », qui permet de zoomer sur n’importe quelle zone souhaitée et d’obtenir des résultats photographiques ou vidéo de qualité maximale. Sans aucun doute, il s’agit d’un grand pas en avant par rapport au système actuel de la gamme S23.

Un nouveau sommet dans la photographie pour smartphones

La photographie sur les smartphones n’a cessé de s’améliorer ces dernières années. En réalité, le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d’une application appareil photo actuellement avant-gardiste dans le secteur, tant par la puissance du S23 Ultra que par le logiciel qu’il contient. Cependant, à côté de cette nouvelle technologie, même le fleuron de cette année 2023 sera dépassé.

Samsung est depuis de nombreuses années la marque de référence des smartphones Android. En tant que concurrent direct d’Apple, ces deux sociétés se disputent constamment la première place du secteur, avec des chiffres très similaires et un leadership qui alterne constamment dans les classements trimestriels des ventes. Il n’y a pas de leader clair, mais il est clair que la pomme est la marque la plus puissante en dehors d’Android, et que Samsung est la marque la plus populaire dans l’écosystème de Google.