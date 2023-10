Voici étape par étape tout ce que vous devez faire pour utiliser l’effet de changement de vêtements sur TikTok.

L’effet de changement de vêtements sur TikTok consiste à enregistrer plusieurs vidéos et à utiliser des transitions.

Si quelque chose distingue TikTok des autres réseaux sociaux, c’est la créativité de ses utilisateurs. En jetant un coup d’œil rapide à la section « », qui apparaît sur cette plateforme vidéo, nous pouvons découvrir différentes tendances où des effets et des transitions sont utilisés. Bien que ce type de filtres soit généralement extrêmement simples à utiliser, il y en a un en particulier qui exige une certaine connaissance de l’édition vidéo.

Nous parlons de l’étonnant effet de changement de vêtements sur TikTok. Fondamentalement, il ne s’agit pas d’un filtre qui peut être activé à partir de l’application officielle de ce réseau social pour Android et iOS. En d’autres termes, il est nécessaire de suivre une série d’étapes pour obtenir l’effet en question.

Pour éviter de perdre votre temps à essayer de réaliser cet effet, nous allons vous montrer un tutoriel qui vous permettra de réaliser le changement de vêtements sur TikTok. Tout ce dont vous avez besoin est d’avoir l’application de ce réseau social mise à jour vers la dernière version.

Voici comment utiliser l’effet de changement de vêtements sur TikTok

La première chose à faire est d’ enregistrer plusieurs vidéos avec l’appareil photo de votre téléphone , montrant les différents vêtements que vous souhaitez utiliser pour obtenir l’effet de changement de vêtements.

, montrant les différents vêtements que vous souhaitez utiliser pour obtenir l’effet de changement de vêtements. Une fois ces vidéos enregistrées, vous devrez ouvrir l’application TikTok .

. Dans l’application en question, vous devrez appuyer sur le signe « + » qui est situé au centre inférieur de l’écran.

Dans l’option Charger, vous devrez sélectionner les vidéos que vous avez enregistrées avec l’appareil photo de votre téléphone.

Les vidéos doivent être dans l’ordre afin que vous puissiez obtenir l’effet de changement de vêtements.

Ensuite, vous devrez appuyer sur « Suivant ».

N’oubliez pas que vous pouvez ajouter des effets, ainsi que des transitions, pour obtenir de meilleurs résultats.

Lorsque vous avez terminé d’éditer la vidéo, vous pourrez la publier sur votre compte TikTok.

Il est important de souligner que ceci est la procédure la plus simple pour obtenir l’effet de changement de vêtements sur TikTok. En revanche, si vous souhaitez obtenir un résultat beaucoup plus professionnel, vous devrez utiliser un logiciel d’édition vidéo.

La plupart des applications d’édition vidéo sur Android et iOS offrent des transitions qui peuvent être utilisées pour obtenir l’effet de changement de vêtements. Pour ce cas particulier, nous vous recommandons de télécharger CapCut, une application qui s’intègre à TikTok et qui possède des milliers de transitions et d’effets.