Comment jouer à Clash of Clans sur PC

Désormais, vous n’avez plus besoin de vider la batterie de votre téléphone portable pour profiter de Clash of Clans.

Clash of Clans peut être joué sur PC grâce à l’application Google Play Jeux.

Clash of Clans, le jeu populaire de Supercell qui est présent sur les téléphones portables depuis plus d’une décennie, peut désormais être joué sur PC grâce à Google Play Jeux. La version bêta de cette application, en élargissant sa bibliothèque de jeux disponibles sur ordinateur, permet de profiter de l’expérience complète de ce titre. Si vous voulez savoir comment le télécharger, nous vous expliquons tout ci-dessous.

Téléchargement du lanceur de Google Play Jeux

La première étape pour profiter de Clash of Clans sur PC consiste à installer le lanceur d’applications de Google Play Jeux, qui, bien qu’il soit en phase bêta, est disponible pour tous les utilisateurs. Après avoir téléchargé le lanceur, il suffit de l’ouvrir, associer le même compte Gmail que celui utilisé pour vos jeux afin de charger vos données, et rechercher Clash of Clans dans la liste des jeux disponibles. Il est facile à trouver car, étant l’un des jeux les plus populaires, il apparaît parmi les premiers.

Une fois que vous avez ouvert la fiche du jeu, vous pouvez appuyer sur le bouton de téléchargement, mais on vous demandera une autre exigence : télécharger l’hyperviseur de Windows, un outil qui fonctionnera en arrière-plan. Il vous suffira d’ accepter le téléchargement, de redémarrer l’ordinateur, et ensuite vous pourrez procéder au téléchargement de Clash of Clans en toute normalité.

Exigences faciles à satisfaire

Un autre avantage du lanceur de Google Play Jeux est qu’il ne nécessite pas un ordinateur puissant, loin de là, pour exécuter ses jeux vidéo. Il vous suffit d’avoir les exigences suivantes :

Windows 10 ou Windows 11 comme système d’exploitation.

8 Go de RAM.

10 Go d’espace disque, de préférence de stockage SSD.

Processeur à 4 cœurs ou plus.

Carte graphique GPU IntelⓇ UHD Graphics 630, ou modèles équivalents ou supérieurs.

Virtualisation du matériel activée.

Compte d’administrateur sur votre ordinateur Windows.

Toutes ces exigences sont facilement acceptables pour la grande majorité des ordinateurs actuels, et même pour la plupart des modèles anciens. De plus, vous pourrez même profiter du jeu en utilisant une manette, si vous préférez au clavier et à la souris. En réalité, vous pourrez même connecter des manettes de PlayStation telles que la Dualshock 4, la DualSense, ou l’un des contrôleurs Xbox Series X|S et Xbox One.