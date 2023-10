Ton iPhone cache un mode karaoké lié à Apple Music: voici comment l’activer

Nous allons vous expliquer comment fonctionne Apple Sing, le mode karaoké d’Apple Music.

Apple Music a un mode karaoké appelé Apple Sing

Nous allons vous expliquer comment fonctionne Apple Sing, une nouvelle fonctionnalité du service de streaming musical de la société à la pomme croquée qui vous permet de transformer Apple Music en karaoké. Une excellente option si vous aimez chanter et passer un bon moment avec vos amis et votre famille à l’approche d’Halloween.

Comment fonctionne ce nouveau mode karaoké d’Apple Music ? C’est très simple. Lorsqu’il est activé, le volume de la voix du chanteur est réduit pour que vous puissiez chanter, surtout lorsque vous la mettez en sourdine, mais que la musique continue de jouer. Tout cela, associé aux paroles de la chanson, vous permettra d’avoir un karaoké.

Qu’est-ce qu’Apple Sing ?

Depuis le lancement d’Apple Music, la plupart des chansons ont des paroles en temps réel pour voir comment la chanson progresse et pouvoir lire et chanter en même temps. Et c’est précisément là que Apple Sing intervient.

Bien que Apple Sing ne soit pas disponible sur toutes les chansons, celles qui le sont affichent une icône dans la section des paroles en temps réel, une icône qui représente un microphone. En appuyant sur le bouton, vous pourrez réduire le volume de la voix tout en conservant les paroles et la musique.

En appuyant sur le bouton Apple Sing, il se transforme en une barre de volume pour ajuster le volume – redondance mise à part – de la voix de l’artiste ou du groupe que vous écoutez, pouvant même la mettre en sourdine. Et, comme nous l’avons dit, les paroles et la musique peuvent être conservées pour créer cette expérience de karaoké.

Comment utiliser Apple Sing ?

Utiliser Apple Music Sing est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de commencer à écouter une chanson et de cliquer sur le bouton qui mène aux paroles en temps réel. Si la chanson est compatible, le bouton Apple Music Sing dont nous avons parlé précédemment apparaîtra. Celui avec le microphone et les étoiles.

Tout ce que vous avez à faire maintenant est de cliquer sur le bouton pour activer la fonction karaoké et régler le volume de la voix du chanteur ou du groupe de la chanson. Comme nous l’avons dit, à la fois les paroles en temps réel et la musique resteront pour que l’expérience soit complète.

Tous les appareils compatibles avec le service

Apple Sing n’est pas disponible sur tous les iPhone ou tous les iPad. Comme c’est le cas avec les versions iOS, certains appareils ne sont pas compatibles. Dans le cas des iPhone, les modèles compatibles sont les suivants :

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max.

iPhone SE de troisième génération.

Pour ce qui est de l’iPad, les modèles compatibles sont les suivants :