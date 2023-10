NameDrop C’est quoi ? Comment l’utiliser sur l’iPhone

Rapprocher deux iPhone suffit pour partager des contacts grâce à NameDrop.

NameDrop est l’une des fonctionnalités phares d’iOS 17

Nous allons vous expliquer comment utiliser NameDrop sur iPhone, l’une des nouveautés marquantes d’iOS 17. NameDrop est une fonctionnalité qui nous permet de transférer notre carte de visite à un autre utilisateur en rapprochant simplement les deux iPhone grâce à AirDrop, le système de partage de fichiers des appareils Apple qui peut maintenant être utilisé via Internet.

Qu’est-ce que NameDrop

NameDrop est un nouveau système de transfert qui permet de partager notre carte de visite. Autrement dit, il permet de partager les informations que nous avons dans l’application Contacts. Si vous n’avez pas votre propre carte de visite, vous ne pourrez rien transférer à quelqu’un d’autre, donc la première chose à faire est de créer votre propre poster de contact, une autre fonctionnalité phare d’iOS 17. Et comme nous l’avons mentionné, NameDrop n’est rien de plus qu’une fonction d’AirDrop.

Comment utiliser NameDrop sur iPhone

Utiliser NameDrop est très simple, il suffit de rapprocher deux iPhone et d’attendre quelques secondes. Une animation se produira et les deux cartes de visite apparaîtront ensuite sur les deux iPhone impliqués. Cependant, pour que cela fonctionne, il est nécessaire de s’assurer qu’AirDrop est activé.

Mais nous ne pouvons pas seulement partager notre contact via NameDrop. Apple souligne qu’il est également possible de le faire depuis l’application Contacts de manière facile en suivant les étapes que nous vous montrons ci-dessous :

Ouvrez l’application Contacts sur l’iPhone. Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager. Touchez le contact. Choisissez les données que vous voulez partager. Touchez Terminé. Sélectionnez le moyen par lequel vous voulez partager le contact.

NameDrop es la demostración que el ecosistema de apple no tiene rival. pic.twitter.com/uX6yUFvcNK — Fran Besora  (@ifrnb) Juillet 28, 2023

NameDrop est l’une de ces fonctionnalités exclusives des appareils Apple qui améliorent grandement l’expérience des utilisateurs. Une fonctionnalité qui exploite les fonctions de continuité de la marque qui permettent d’effectuer des actions telles que le transfert de nos contacts en rapprochant simplement deux iPhone.

Mais ce n’est pas tout, la continuité de l’écosystème Apple nous permet également de partager des mots de passe facilement, d’utiliser AirDrop, Handoff pour commencer à utiliser une application sur un appareil et finir sur un autre, ou encore le presse-papiers universel d’iCloud avec lequel nous pouvons copier quelque chose sur l’iPhone et le coller sur un autre de nos appareils et vice-versa.