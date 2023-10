Coque anti-regard: voici comment fonctionne l’accessoire qui protège votre téléphone des curieux

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais il existe une housse pour téléphones mobiles qui rend l’écran invisible pour les autres à un prix très abordable.

Cette housse empêche les personnes à côté de vous de jeter un coup d’œil à l’écran de votre téléphone.

Vous êtes dans les transports en commun, vous avez une conversation privée sur WhatsApp et, par hasard, la personne à côté de vous ne cesse de regarder votre téléphone pour se tenir au courant. Si vous êtes dérangé que les autres espionnent l’écran de votre téléphone, il existe un accessoire qui vous protège des curieux et rend l’écran invisible pour ceux qui sont à côté de vous. Il s’agit de coques anti-regards ou « anti-peeping » qui, en plus d’être utiles, sont très abordables.

Ces accessoires innovants peuvent être soit des coques complètes, soit simplement des protecteurs qui sont placés sur l’écran comme des verres trempés. En plus de protéger l’avant du téléphone des rayures et des chocs, ils rendent également le contenu complètement invisible pour ceux qui essaient de le voir de côté. Que ce soit dans les transports en commun, dans un bar ou chez vous, vous seul pourrez voir ce que votre smartphone affiche.

Voici comment fonctionne la housse anti-regards pour téléphones mobiles

Cette housse anti-regards, qui peut également être un protecteur appliqué à l’écran, fonctionne de manière très simple. La particularité est qu’elle dispose de filtres spéciaux sur les côtés qui réduisent l’angle de vision de l’écran. Ainsi, il devient totalement invisible s’il n’est pas vu depuis l’avant, d’où le contenu est clairement visible.

Si nous essayons de voir un téléphone avec cette housse de côté, nous ne verrons que de l’obscurité sur l’écran. Comme nous l’avons mentionné, ce sont précisément sur ces côtés que se trouvent les filtres qui font de cet accessoire quelque chose de si spécial. Vous pouvez utiliser une housse, qui protégera également l’arrière des chocs et des chutes, ou opter simplement pour le protecteur frontal, qui est moins visible pour les autres.

Choisissez le type que vous préférez, vous utiliserez un accessoire qui protège votre vie privée lorsque vous utilisez votre téléphone. Ceux qui sont à côté de vous ne pourront pas voir ce que vous dites sur WhatsApp, le mot de passe que vous entrez dans l’application bancaire, ni la série que vous regardez sur Netflix. Ces housses anti-regards, également connues sous le nom d’anti-peeping, ne sont pas encore très populaires, mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas très utiles.

En plus d’être essentielles pour votre confidentialité, elles sont aussi très abordables. Sur des sites comme Amazon, elles sont vendues aux alentours de 20 euros, mais il y a un inconvénient. Tant la housse que le protecteur doivent être adaptés à la forme de votre téléphone, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’accessoires de ce type pour tous les téléphones. Pour l’instant, il n’y a pas de modèle universel, vous devrez donc chercher s’il existe des housses ou des protecteurs anti-espions disponibles pour votre téléphone en particulier.

➡️ Voir les offres sur les coques anti-espion

Si vous voulez que ce que vous faites avec votre téléphone soit totalement privé, même en public, cet accessoire deviendra votre meilleur ami. Seul vous, ou ceux qui sont devant l’écran, pourront voir ce qu’il affiche. D’autre part, si vous voulez découvrir d’autres étuis utiles pour protéger votre smartphone, vous pouvez consulter des guides d’achat tels que ceux qui répertorient les meilleurs étuis étanches pour téléphones mobiles et les meilleurs étuis pour courir avec le téléphone.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.