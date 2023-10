Changement d’heure, ça a déréglé l’heure et les alarmes de ma Xiaomi Smart Band : voici comment réparer ça

Jusqu’en 2026. Nous devrons continuer à supporter ce changement d’heure jusqu’en 2026 au moins, ce qui se traduit par trois années de plus selon le dernier arrêté ministériel. Par conséquent, nous devrons encore effectuer trois fois le rituel de reculer d’une heure nos horloges lors de la dernière nuit du samedi au dimanche de mars, pour passer à l’heure d’été. Et avancer d’une heure nos horloges lors de la dernière nuit du samedi au dimanche d’octobre, pour passer à l’heure d’hiver.

Et justement ce matin, nous sommes le dernier dimanche d’octobre 2023, ce qui signifie que toutes les montres que vous avez chez vous affichent, ou devraient afficher, une heure de moins, que ce soit parce que vous les avez réglées manuellement ou parce qu’elles l’ont fait d’elles-mêmes.

Reconfiguration de l’heure sur le Xiaomi Smart Band en raison du changement d’heure

Les appareils intégrés à des dispositifs tels que votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO ont certainement déjà changé l’heure – le changement est effectué par l’opérateur, mais si vous le connectez à Internet, il s’ajuste automatiquement. Mais pourquoi mon Smart Band n’a-t-il toujours pas changé l’heure ?

Comme c’est le cas pour les montres Xiaomi, les bracelets Smart Band ne changent pas l’heure par eux-mêmes, mais ils le font parce que le téléphone portable avec lequel ils sont jumelés par Bluetooth leur dit de le faire. C’est pourquoi, si votre bracelet d’activité Xiaomi n’a pas encore changé d’heure et affiche toujours une avance de 60 minutes, faites ceci pour le synchroniser en un instant.

Ouvrez l’application Mi Fitness que vous avez installée lorsque vous avez jumelé votre Smart Band Regardez la rangée de boutons en bas de l’écran principal de l’application. Recherchez Dispositifs. Dans cette section, tous les wearables Xiaomi que vous avez synchronisés avec votre téléphone portable et l’application Mi Fitness s’affichent. Le bracelet devrait se synchroniser automatiquement si vous l’avez configuré ainsi, et l’heure devrait s’afficher correctement en quelques secondes. Si ce n’est pas le cas, à côté de l’image du bracelet, cherchez la commande Synchroniser / Sync et appuyez dessus. Cela forcera une synchronisation manuelle et le bracelet, ainsi que la nouvelle heure, s’ajusteront automatiquement.

➡️ Comment changer l’heure sur une montre connectée ou un bracelet d’activité

Si cela ne fonctionne toujours pas, ouvrez les Paramètres du Smart Band, recherchez Système, entrez et appuyez sur Réinitialiser pour éteindre et rallumer le bracelet. Après cette réinitialisation, le wearable affichera la nouvelle heure. Si pour une raison quelconque vous rencontrez une erreur avec l’application Mi Fitness, essayez de désinstaller et de réinstaller l’application elle-même.