Comment savoir quand la pleine lune sera depuis l’iPhone

Il suffit d’ouvrir l’application Météo et de faire défiler un peu.

Savoir quand sera la prochaine pleine lune depuis l’iPhone est très simple

Nous allons vous expliquer comment savoir quand sera la pleine lune depuis l’iPhone. Ces derniers temps, l’application native Météo s’est beaucoup améliorée et nous permet de consulter des données telles que les cycles lunaires, entre autres. Il ne peut donc être plus simple de savoir quand sera la prochaine pleine lune depuis l’iPhone.

L’application Météo de l’iPhone nous permet de savoir quand sera la prochaine pleine lune

Lorsque cette fonctionnalité n’était pas disponible dans l’application Météo de l’iPhone, il était nécessaire d’utiliser des applications tierces ou des sites web dédiés à cela. Cette situation a changé car maintenant nous pouvons le faire beaucoup plus facilement. L’application Météo nous montrera les informations, le calendrier, les prévisions et les détails que nous devons consulter.

Et comment peut-on consulter les informations sur la lune ? C’est facile. Il suffit d’ entrer dans l’application native Météo et de faire défiler vers le haut pour trouver les informations lunaires dans la partie inférieure. Dans la section lunaire, nous trouverons la représentation de la phase lunaire actuelle.

Si nous appuyons dessus, d’autres données apparaîtront comme l’état de la lune, son lever et son coucher, son illumination ainsi que le temps restant jusqu’à la prochaine pleine lune dans un calendrier pour que nous puissions le visualiser de manière plus visuelle. Il nous montre même la distance par rapport à notre planète.

De plus, nous pourrons prévoir l’état de la lune avec un curseur pour que les informations soient beaucoup plus complètes. Une petite fonctionnalité de l’application native Météo qui montre que les applications préinstallées sur l’iPhone sont plus utiles que ce que nous aurions pu penser. Une application qui continuera à s’améliorer dans iOS 17.2, car de nouveaux widgets seront ajoutés pour voir beaucoup plus d’informations sur les prévisions météorologiques d’un coup d’œil depuis l’écran d’accueil de notre terminal.