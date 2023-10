Mon activité Google : comment supprimer toutes vos informations de Google

Le volet Mon activité de Google vous permet de connaître et de supprimer toutes vos informations Google

Grâce à la section Mon activité de Google, vous pouvez supprimer toutes vos informations Google.

Mountain View a lancé Mon activité de Google comme un moyen d’offrir aux utilisateurs le contrôle sur les informations que l’entreprise connaît à leur sujet. Cette section, où l’on peut voir toutes les informations que Google a accumulées, offre également une opportunité unique aux utilisateurs.

Oui, Mon activité de Google permet aux utilisateurs de supprimer les informations que Google détient à leur sujet. Cette possibilité passe généralement inaperçue pour toutes les personnes qui utilisent les services de Google. Le simple fait de naviguer sur Chrome, de regarder des vidéos sur YouTube ou d’envoyer des e-mails via Gmail ne signifie pas que les informations appartiennent à Google.

Comment supprimer vos informations depuis le panneau Mon activité de Google

Accéder à la section Mon activité de Google est facile, il suffit de visiter le lien suivant ou de taper « Mon activité de Google » dans le moteur de recherche. Ce que vous trouverez dans cette section est vraiment surprenant, une énorme quantité d’informations de votre compte est entre les mains de Google.

En réalité, il est même étrange de savoir, par exemple, que Google connaît à tout moment les pages Web que vous avez visitées et celles que vous visitez actuellement. Bien sûr, supprimer ce que Google sait à votre sujet ne met pas fin à sa soif de connaissances et il continuera à recueillir des données.

Cependant, il est possible de mettre un terme à cette collecte de données depuis Mon activité de Google et ainsi mettre fin à la fois à la collecte de données et aux informations déjà entre les mains de Google. Cela étant dit, passons maintenant à expliquer comment procéder pour empêcher Google d’en savoir autant.

La première étape consiste à accéder à la section Mon activité de Google, puis trois options différentes apparaîtront dans des encadrés :

Activité Web et des applications : Enregistre votre activité sur les sites et applications de Google (y compris les informations associées, telles que la localisation) afin de vous offrir des recherches plus rapides, de meilleures recommandations et des expériences plus personnalisées sur Maps, la recherche et d’autres services de Google.

Enregistre votre activité sur les sites et applications de Google (y compris les informations associées, telles que la localisation) afin de vous offrir des recherches plus rapides, de meilleures recommandations et des expériences plus personnalisées sur Maps, la recherche et d’autres services de Google. Historique des positions : Enregistre les lieux que vous visitez avec vos appareils (même lorsque vous n’utilisez pas un service spécifique de Google) afin de vous proposer des recommandations basées sur les endroits que vous avez fréquentés, des cartes personnalisées et bien plus encore.

Enregistre les lieux que vous visitez avec vos appareils (même lorsque vous n’utilisez pas un service spécifique de Google) afin de vous proposer des recommandations basées sur les endroits que vous avez fréquentés, des cartes personnalisées et bien plus encore. Historique YouTube : Enregistre les vidéos YouTube que vous regardez et les recherches que vous effectuez sur la plateforme vidéo de Google.

Toutes ces fonctionnalités peuvent être désactivées pour que Google cesse de collecter des informations sur votre activité Web, vos applications, vos emplacements et YouTube. De plus, pour supprimer les informations collectées jusqu’à présent, il suffit de cliquer sur le bouton de suppression.

La suppression de ces informations offre quatre options : dernière heure, dernière journée, période personnalisée et depuis le début. La dernière option permet de supprimer complètement tout ce que Google sait et ainsi, de priver Google de vos informations.