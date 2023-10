Comment changer la police sur un Samsung avec OneUI (2023)

Voici un guide expliquant les étapes à suivre pour changer la police sur votre téléphone Samsung avec One UI.

Sélecteur de police de One UI.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour changer la typographie sur un téléphone Samsung avec One UI sur presque tous les modèles disponibles en 2023. De plus, je vais vous montrer comment télécharger davantage de polices sur votre téléphone et profiter d’une interface entièrement personnalisée. Si vous souhaitez donner une touche unique à votre appareil, vous ne pouvez pas manquer ce que je vais vous montrer ici.

Comment changer la police sur un Galaxy depuis les paramètres

Comment installer davantage de polices sur votre téléphone Samsung

Samsung offre la possibilité à ses utilisateurs de personnaliser la police de One UI. Ce changement s’applique à toutes les zones du système, ainsi qu’à la plupart des applications. En changeant la typographie, vous bénéficierez d’un aspect renouvelé et unique. De plus, c’est un moyen d’améliorer la visualisation des différents éléments. Que devez-vous faire pour choisir une nouvelle police sur votre appareil?

Les étapes sont simples:

Ouvrez les paramètres du téléphone. Touchez Écran pour voir toutes les options liées à l’interface. Défilez dans le menu des options jusqu’à trouver Taille et style de la police. Appuyez sur Style de la police. Dans la liste, choisissez la typographie que vous souhaitez utiliser à partir de maintenant sur votre appareil Samsung.

Le changement de typographie s’applique immédiatement. Vous n’aurez pas besoin de redémarrer votre téléphone ni de suivre d’étape supplémentaire. Je vous recommande cependant de jeter un coup d’œil aux paramètres supplémentaires dans la section Taille et style de la police.

Par exemple, vous pouvez activer le style de police en gras pour tout le système. Cela vous permet d’améliorer la visualisation de tous les textes. De plus, si vous souhaitez agrandir ou réduire la taille de la police, vous pouvez également le faire à partir d’ici.

Si vous consacrez un peu de temps à cette section des paramètres de votre appareil, vous trouverez probablement la combinaison parfaite entre police, taille et épaisseur de la police.

Sur l’appareil de test que j’utilise pour rédiger ce guide sur One UI, il s’agit du Samsung A54. Ce terminal est livré avec un total de trois polices préinstallées. Il est possible qu’elles soient les mêmes que celles présentes sur les autres terminaux du fabricant coréen.

Je ne sais pas si avec One UI 6, Samsung ajoutera quelques polices supplémentaires. Cependant, ce que je peux vous assurer, c’est que dans leur boutique, vous trouverez une généreuse sélection de typographies que vous pouvez installer sur votre téléphone Galaxy.

Pour explorer les typographies compatibles avec One UI, suivez ces indications:

Ouvrez les paramètres du téléphone. Touchez Thèmes. En haut, sélectionnez Fonts. Localisez la police que vous souhaitez télécharger et appuyez sur le bouton correspondant.

Il est important de noter que seules les polices officielles de Samsung sont gratuites. Le reste des typographies que vous trouverez dans la boutique sont payantes. Le prix de chacune varie et oscille entre 1 et 3 euros. Il s’agit d’un prix abordable pour ceux qui aiment personnaliser au maximum leur appareil.