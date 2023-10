Comment utiliser les nouvelles réactions et gestes sur FaceTime arrivés sur iOS 17

Voici toutes les réactions et gestes arrivés sur FaceTime dans iOS 17.

FaceTime a reçu de nombreuses nouveautés dans iOS 17

Une des applications les plus bénéficiées par les nouveautés d’iOS 17 a été, sans aucun doute, FaceTime. Le service d’appels vidéo d’Apple a reçu un certain nombre de nouveautés, par exemple la possibilité de rendre les appels plus dynamiques grâce aux nouvelles réactions et gestes arrivés sur le service.

Comment utiliser les nouvelles réactions sur FaceTime

Grâce aux nouvelles réactions et gestes sur FaceTime, nous pouvons rendre nos conversations plus dynamiques et amusantes. Désormais, il ne sera plus nécessaire de verbaliser certaines choses car nous pourrons le faire avec nos mains et l’application s’occupera du reste. Cœurs, confettis et pouce levé ou baissé sont quelques-unes des réactions disponibles dans l’application.

Si envoyer ces réactions lors d’un appel FaceTime peut se faire en appuyant sur notre photo de profil et en sélectionnant la réaction en question, force est de constater que cela peut se faire par des gestes, ce qui est bien meilleur. Nous vous expliquons ci-dessous tous les gestes pour activer les différentes réactions :

Former un cœur avec les mains : crée l’emoji cœur. Pouce levé : affiche l’emoji pouce en l’air. Deux pouces levés : des feux d’artifice apparaissent. Pouce baissé : affiche l’emoji pouce vers le bas. Deux pouces baissés : des nuages apparaissent. Faire le signe de la paix avec notre main : l’écran se remplit de ballons. Faire le signe de la paix avec les deux mains : des confettis apparaissent. Faire le signe « rock on » avec les deux mains : des rayons laser apparaissent sur l’écran.

Tout comme dans iOS 17, il en va de même avec macOS Sonoma. Nous pouvons activer manuellement ces réactions depuis la barre de menu, mais nous pouvons également le faire en utilisant les mêmes gestes pour rendre les appels vidéo plus dynamiques.

Grâce à ces nouveautés de FaceTime, nous pouvons rendre les appels bien plus dynamiques et amusants. Il est bien que les réactions présentes dans l’application Messages soient également arrivées dans l’application sœur.