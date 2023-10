Comment supprimer les appareils liés à Spotify étape par étape

Nous vous expliquons comment fermer n’importe quelle session Spotify que vous avez ouverte.

Vous pouvez toujours fermer la session Spotify sur n’importe quel autre appareil, peu importe où il se trouve

Nous allons vous expliquer comment supprimer les appareils liés sur Spotify étape par étape. Grâce à cela, vous pourrez fermer la session sur les ordinateurs, les téléviseurs, les téléphones portables ou les tablettes sur lesquels vous êtes connecté, de n’importe où. C’est l’une des meilleures astuces de Spotify, et vous pouvez le faire à la fois depuis un ordinateur et depuis un téléphone portable. Nous vous montrerons en détail comment le faire dans les deux cas.

Comment fermer la session sur d’autres appareils sur Spotify

Comment fermer votre propre session sur Spotify

Depuis un ordinateur

Nous commencerons par la version pour ordinateur, qui vous permet de fermer toutes les sessions en une seule fois.

Pour cela, procédez comme suit:

Rendez-vous sur le site web de Spotify

Connectez-vous (vous l’avez peut-être déjà fait)

(vous l’avez peut-être déjà fait) Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite

en haut à droite Cliquez sur Paramètres

Site web de Spotify

Après avoir cliqué sur Paramètres, une autre fenêtre s’ouvrira dans votre navigateur. Vous y trouverez plusieurs options concernant votre compte. Faites défiler jusqu’au bas de la page, dans la section Sécurité et confidentialité, et cliquez sur Se déconnecter partout.

Il y a une autre façon de fermer les sessions Spotify depuis un ordinateur. C’est pratiquement identique, mais elle commence à partir de l’application pour ordinateurs. Dans celle-ci, cliquez sur votre photo de profil, située en haut à droite. Lorsqu’un menu apparaît, cliquez sur l’option Compte. Cela ouvrira la même fenêtre que précédemment, dans laquelle vous devrez à nouveau faire défiler jusqu’à trouver l’option Se déconnecter partout et la sélectionner.

N’oubliez pas qu’en cliquant dessus, toutes les sessions ouvertes sur d’autres appareils, peu importe lesquels, seront immédiatement fermées. Vous pouvez le faire même si vous êtes à Madrid et que vous avez une session ouverte à San Sebastián. Lorsqu’une session est fermée, vous devrez saisir à nouveau votre compte et votre mot de passe pour la rouvrir. Cela est parfait pour fermer la session de quelqu’un qui profite de votre compte, si vous soupçonnez que cela se produit.

Depuis un téléphone portable

L’application mobile est plus intéressante car elle vous permet de fermer des sessions spécifiques. Depuis l’ordinateur, vous pouvez seulement toutes les fermer, mais depuis le téléphone portable, vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez fermer ; en réalité, il est impossible de toutes les fermer en une seule fois. Elle est disponible pour Android et iPhone.

Suivez ces étapes pour fermer d’autres sessions Spotify

Ouvrez l’application Spotify

Cliquez sur la photo de profil, située en haut à gauche

Sélectionnez Paramètres et confidentialité

Sélectionnez Se connecter à un appareil

Cliquez sur les 3 points de l’appareil dont vous souhaitez fermer la session

Sélectionnez Oublier cet appareil

C’est ainsi avec la dernière mise à jour. Si vous ne l’avez pas mise à jour, le processus est presque identique, mais avec quelques changements qui se résument à la position de certaines options. Le plus courant est que vous deviez ouvrir l’application et cliquer sur l’engrenage en haut à droite, et non sur votre photo de profil en haut à gauche.

Télécharger Spotify pour Android

Télécharger Spotify pour iPhone

L’application peut présenter un problème consistant en l’absence des 3 points, comme cela m’arrive à moi. Il se peut que si vous la fermez et la rouvrez, ils apparaissent correctement ; bien que cela soit également peu probable. Dans ce cas, fermez-les depuis un ordinateur, comme nous vous l’avons expliqué dans la première partie.

Comment fermer votre propre session sur Spotify

Si vous voulez simplement fermer la session que vous utilisez sur votre appareil, sans les autres, vous pouvez également le faire.

Sur ordinateur : ouvrez l’application, cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez Se déconnecter .

: ouvrez l’application, cliquez sur votre et sélectionnez . Sur téléphone portable : ouvrez l’application, allez à Accueil, cliquez sur l’engrenage qui apparaît ici et descendez jusqu’à trouver, et sélectionner, Se déconnecter.

Spotify est disponible gratuitement avec des annonces, les plans ont augmenté de prix à l’été 2023. C’est pourquoi de nombreuses personnes recherchent des alternatives, si vous en faites partie, cet article vous les montre.