Voici comment les astronautes vont aux toilettes : c’est plus terrible que ce que l’on pourrait imaginer

Les besoins physiologiques sont un monde à bord de la Station spatiale internationale.

La nouvelle salle de bain est conçue pour être plus légère et plus confortable pour les femmes

Un astronaute sans combinaison spatiale dans l’espace ne peut survivre que très peu de temps. Mais cela ne signifie pas que la vie à bord d’une station spatiale soit facile. Au contraire, cela reste un défi pour tous ceux qui se risquent à effectuer des recherches dans des conditions de gravité zéro. Bien que leurs progrès soient extrêmement importants pour tous, et même s’ils s’aventurent à étudier l’IA générative, nous constatons que la vie là-bas est généralement assez inconfortable jusqu’à ce que vous vous y habituiez. Une de ces questions complexes concerne la gestion de leurs besoins, car il est difficile de le faire lorsque l’on flotte dans l’espace.

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons vous expliquer comment les astronautes se débrouillent pour aller aux toilettes à bord de la Station spatiale internationale.

Gérer ses besoins à bord de la Station spatiale internationale peut être fastidieux

Selon la BBC, la toilette inaugurée début 2020 présente plusieurs fonctions très utiles après que la NASA ait étudié son développement pendant plusieurs années. Ainsi, elle a coûté 23 millions de dollars et a représenté une avancée majeure dans la qualité de vie des astronautes.

Cependant, son utilisation peut encore sembler terrifiante pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de questions et son utilisation peut choquer. En essence, il s’agit d’un système à vide qui aspire les déchets produits par le corps. Selon la partie du corps qui doit être utilisée, il faut l’introduire dans un récipient et ensuite le système crée un vide pour gérer ces déchets de la manière la plus efficace possible.

Nettoyer un désastre est un gros problème. Nous ne voulons ni défaillances ni fuites – Melissa McKinley, chef de projet à la NASA

Ainsi, tout indique que si une fuite se produit, cela peut poser de graves problèmes tant pour les installations que pour les personnes qui doivent tenter de réparer la fuite et nettoyer le désordre en apesanteur.

De plus, cette toilette est optimisée pour que les femmes se sentent à l’aise en l’utilisant. Ce qui était jusqu’à présent compliqué en raison des dimensions et des formes des appareils à vide. D’autre part,

Le café d’aujourd’hui est le café de demain – Jessica Meir.

En effet, comme l’indique cette citation, la Station spatiale internationale est parfaitement capable de recycler l’urine en l’absorbant et en la transformant en eau potable. Cela permet d’avoir un approvisionnement en eau essentiel en cas de retards dans les ravitaillements. Ainsi, bien que cela puisse sembler être une blague, le fait que le café d’aujourd’hui est celui de demain n’est en rien insignifiant, mais c’est une réalité comme une autre à bord de la station spatiale.

De plus, la possibilité de faire de même avec les matières fécales est à l’étude, mais pour le moment, on n’a pas atteint un niveau de développement permettant de les recycler efficacement.

Comme le souligne Mme Meir, il s’agit en fin de compte d’une question d’habitude. Même si cela semble compliqué et que nous ne le comprenons pas aussi facilement dans le confort de nos foyers. Au début, cela peut sembler fastidieux et terrible, mais avec le temps, c’est la manière la plus pratique de gérer ce type de questions sans causer de problèmes à la Station spatiale internationale.

Malgré tout, il est beaucoup plus facile à utiliser que l’ancien modèle qui s’est cassé lors d’un regrettable incident qui ne pourrait, en théorie, se reproduire avec ce nouveau modèle.