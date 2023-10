La Sphère de Las Vegas: comment elle a été construite, combien elle coûte et 7 autres faits intéressants à son sujet

La plus grande sphère sur Terre.

Les images extérieures de The Sphere changent et peuvent également accueillir des annonceurs

Une des constructions qui fait le plus parler d’elle en 2023 est sans aucun doute Las Vegas Sphere, un bâtiment de proportions monumentales qui est, comme son nom l’indique, une sphère géante située à Las Vegas. Sa particularité principale est que, en plus, toute la sphère est un écran sur lequel sont projetées toutes sortes d’images, que ce soit à l’extérieur… ou même à l’intérieur, ce qui génère énormément de curiosités et de détails autour d’elle.

Prix et détails de sa construction

Comme on peut le voir, le prix de ce monstre architectural et technologique ne pouvait pas être pas cher. En effet, selon Bloomberg, ce montant s’élève à 2,3 milliards de dollars, un budget que l’on ne trouve que dans les constructions et projets les plus mégalomanes de l’humanité contemporaine. Il ne fait aucun doute que, avec cet investissement, beaucoup d’argent a été risqué, bien qu’en ces premières semaines, il semble qu’ils puissent le récupérer largement en peu de temps. Cependant, une entreprise comme MSG (Madison Square Garden) a assez d’argent à dépenser, et le risque en valait la peine pour eux.

Sa construction, compte tenu de ses dimensions et de son envergure, 112 mètres de haut et 157 mètres de large, a également nécessité une planification minutieuse dans de nombreux aspects. Que devrait être The Sphere ? Concevoir cette méga-construction a conduit à une conclusion : Las Vegas Sphere devait devenir un point d’intérêt mondial, et pour atteindre cet objectif, ils n’ont pas lésiné sur les détails et les curiosités pour cette œuvre unique au monde. Il reste à voir si Google Maps finira par montrer ce bâtiment, comme beaucoup d’autres emblématiques.

7 curiosités sur Las Vegas Sphere

Las Vegas Sphere est entourée de curiosités, et ce n’est pas surprenant. Si vous voulez découvrir certains de ses détails les plus intéressants, nous vous expliquerons ci-dessous 7 de ses aspects les plus frappants et curieux. Peu de constructions récentes ont réussi à attirer autant d’attention, et si cette sphère géante y parvient, c’est pour les raisons suivantes :

1. Sphère extérieure… et intérieure

Une des curiosités les plus évidentes est que la sphère n’est pas seulement un panneau lumineux sphérique biblique, c’est aussi un bâtiment dans lequel on peut entrer, car à l’intérieur de sa sphère extérieure, il y a une autre sphère intérieure, avec les panneaux pointant vers l’intérieur. Ainsi, The Sphere est spectaculaire non seulement de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur, où l’on peut organiser toutes sortes de spectacles.

U2 « With Or Without You » at Sphere in Las Vegas pic.twitter.com/XLVMM1E4Yf — Landscapes in The West (@landinthewest) Octobre 23, 2023

2. Fidélité visuelle maximale

Pour que le spectacle de lumière à la fois à l’intérieur et à l’extérieur soit digne d’attirer l’attention, il y a des millions de LED disposées pour créer des panneaux de résolution 64K à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. De plus, les animations, en particulier celles de l’intérieur, ont été soigneusement conçues avec des calculs mathématiques pour créer des images qui font « disparaître » la sensation de dôme, ou des effets stroboscopiques qui multiplient la profondeur du dôme, comme on peut le voir dans le concert de U2.

3. Le son compte aussi

Le volet sonore a également été surveillé pour que les spectateurs puissent profiter d’une expérience d’immersion de haut niveau. Pour cela, plus de 164 000 haut-parleurs ont été installés, bien qu’ils soient complètement cachés et que les spectateurs ne les voient pas facilement. Cependant, les organisateurs eux-mêmes admettent à quel point il a été difficile de faire en sorte que l’expérience depuis la cour et l’amphithéâtre soit similaire. De plus, pour accompagner cette expérience, The Sphere s’appuie sur d’autres technologies, comme les vibrations haptiques ou la température, pour que les sensations soient les plus réelles possible.

De pertinho: Lady Gaga e U2 cantando « Shallow » na arena Sphere, em Las Vegas. pic.twitter.com/3DhXm8oJts — Lady Gaga Source (@ladygagasourcex) Octobre 26, 2023

4. Un point de promotion idéal pour les marques

Les panneaux publicitaires avec des messages agressifs ont toujours été frappants, mais lorsqu’une image gigantesque et sphérique est présente, tout le reste passe au second plan. En réalité, nous avons été témoins d’une compétition commerciale en octobre entre PlayStation et Xbox faisant partie des annonces programmées pour The Sphere. Les tarifs sont de 450 000 dollars par jour, donc rien qu’avec les sponsors, MSG ne tardera pas à récupérer son investissement.

5. Visible depuis l’espace

Avoir un diamètre zénithal de 157 mètres avec des millions de LED lumineuses a ses conséquences. La pollution lumineuse est ici un fait, mais elle va beaucoup plus loin, car The Sphere est visible depuis l’espace en raison de sa taille et de sa luminosité. Les noyaux urbains ont toujours été illuminés la nuit, mais Las Vegas Sphere se démarque sans effort des autres lumières de sa zone.

6. La capacité d’accueil de l’intérieur de The Sphere

Avec une capacité de 18 600 spectateurs, Las Vegas Sphere dispose d’une tribune très vaste permettant l’accès à toutes ces personnes, ce qui en réalité la scène idéale pour les concerts et toutes sortes d’événements. De plus, les écrans intérieurs permettent de multiplier le spectacle pour créer un événement unique. Demandez aux spectateurs qui assistent aux concerts de U2 à l’intérieur de ce grand dôme. De plus, tous les sièges sont dotés de vibrations haptiques pour augmenter l’immersion avec les images projetées.

7. Jusqu’à 5 ans de travaux

Toute grande construction prend du temps, et si vous ne le croyez pas, un exemple évident en est les 5 ans qu’il a fallu pour la construction de The Sphere. Depuis le début des travaux en 2018 jusqu’à son inauguration le 29 septembre dernier, il s’est passé un demi-siècle. Sans aucun doute, un grand défi en termes d’architecture contemporaine. En effet, en plus de la construction elle-même, des aspects complexes tels que l’installation des panneaux, la climatisation, les haut-parleurs, l’acoustique, les gradins avec les amphithéâtres et le bon fonctionnement de tous ces éléments en harmonie. Sans aucun doute, une construction mémorable qui, soit dit en passant, a été conçue par des architectes espagnols.