Ce sympathique robot de Boston Dynamics est devenu un guide touristique à l’intérieur de l’entreprise

Il s’agit d’une version de Spot avec ChatGPT

Ce chien robot amusant sera votre guide si vous visitez les bureaux de l’entreprise

Spot a fait sensation lorsqu’il a été présenté il y a quelques années dans une publicité qui a fait le tour du monde. Le fait est qu’ils ont depuis montré beaucoup de ces robots, dont un qui résiste aux coups de pied et ne perd jamais l’équilibre. Bien qu’Elon Musk essaie de concurrencer cette entreprise de robotique, il semble qu’elle soit en tête en raison de son expérience dans ce domaine. À ce stade, il ne manquait plus qu’ils mélangent leurs connaissances en robotique avec l’IA et il semble que le résultat soit déjà là.

Spot monte en gamme

Avec un petit chapeau, le robot Spot de Boston Dynamics est devenu un guide amusant à l’intérieur des installations de l’entreprise dans la ville du même nom. On peut voir comment Spot demande si nous pouvons commencer la visite et à partir de là, il demande à être suivi tout en expliquant les différents points d’intérêt qui seront vus dans les entrailles de l’entreprise.

Afin de permettre à Spot de communiquer avec son environnement, Boston Dynamics a choisi d’utiliser le LLM d’OpenAI, c’est-à-dire GPT-4, et l’a ensuite entraîné à bien comprendre le fonctionnement des installations dans lesquelles il vit et à pouvoir l’expliquer à tous les visiteurs. De plus, pour être plus convivial avec tous ceux qui le visitent, ils lui ont mis un chapeau amusant et des yeux et une bouche comme une marionnette.

D’après TheVerge, ils ont donné un petit script au robot sur le fonctionnement de chaque pièce de leurs installations. Ainsi, le robot est capable de combiner ce script avec les images qu’il obtient de ses caméras pour obtenir plus d’informations sur ce qu’il voit et générer des réponses. Ainsi, Spot utilise également des modèles visuels pour comprendre ce qui l’entoure.

Il semble qu’il puisse également avoir plusieurs personnalités pour rendre les visites guidées beaucoup plus intéressantes. D’une part, il peut fonctionner comme un élégant majordome, tout en pouvant incarner en même temps un voyageur anglais du XVIIe siècle ou un archéologue dans le pur style d’Indiana Jones.

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de continuer à explorer cette intersection entre la robotique et l’intelligence artificielle – Matt Klingensmith, ingénieur logiciel principal chez Boston Dynamics

Cette avancée dans la robotique et l’IA a donné lieu à des moments vraiment curieux de la part des experts travaillant dans l’entreprise. Ainsi, on a demandé à Spot qui étaient ses parents et le sympathique chien robot s’est dirigé vers l’exposition où se trouvaient les premières versions de ce robot.

Ces modèles peuvent aider à offrir un contexte culturel et des connaissances générales qui pourraient être utiles pour de nombreuses tâches robotiques, telles que donner une tâche à un robot en lui parlant simplement.

Mais attention, tout ce qui brille n’est pas d’or, et chez Boston Dynamics, ils ont fait un exercice d’honnêteté rarement vu dans d’autres entreprises d’IA. Ils reconnaissent que l’IA a des problèmes de biais et qu’elle invente également des choses, comme le fait que leur robot de levage de boîtes a en réalité été inventé pour être un instructeur de yoga.

En résumé :