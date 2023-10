Gmail ne fonctionne pas : comment résoudre les problèmes les plus courants

Comment résoudre les problèmes lorsque Gmail ne fonctionne pas sur la version web et sur les applications Android et iOS

Gmail ne fonctionne pas correctement : voici comment résoudre les problèmes de connexion et de chargement de Gmail.

Gmail ne fonctionne pas toujours comme il le devrait, en réalité, le service de messagerie de Google a souvent des problèmes qui affectent son fonctionnement. Cette situation est ennuyeuse, c’est pourquoi nous allons voir tout ce qu’il faut faire lorsque Gmail ne fonctionne pas correctement.

Le fonctionnement de Gmail peut être entravé par de nombreux problèmes. Dans la plupart des cas, les solutions existantes sont faciles à réaliser. Dans les lignes suivantes, nous nous concentrerons sur les erreurs ou les problèmes les plus courants qui affectent Gmail.

Comment résoudre les problèmes lorsque Gmail ne fonctionne pas

Les problèmes qui affectent Gmail peuvent se produire à la fois sur la version web et sur l’application pour les téléphones mobiles Android ou iOS. Cependant, il y a un problème en particulier qui affecte le fonctionnement de Gmail en général et pour lequel il n’y a pas de solution.

Oui, lorsque Gmail est en panne, ni l’application ni le service web ne fonctionnent. Comment savoir si Gmail est en panne ? Il n’est pas difficile de découvrir que le service de messagerie ne fonctionne pas correctement. Pour vérifier si Gmail est en panne, il faut visiter Google Workspace.

Ayant vu comment savoir si Gmail est en panne, maintenant apprenez à résoudre les principaux problèmes de ce service de messagerie. La plupart de ces problèmes concernent l’application mobile Gmail, nous nous concentrerons donc sur celle-ci.

Cependant, il n’y a aucune distinction entre l’application Gmail pour iOS ou Android. Les paramètres, en général, se trouvent dans les mêmes sections. Sur cette base, il sera facile d’appliquer les modifications pour résoudre les problèmes lorsque Gmail ne fonctionne pas.

Gmail ne synchronise pas les e-mails

Il se peut qu’à un moment donné, vous constatiez que Gmail ne synchronise pas les e-mails. Cette situation est l’une des plus courantes et, bien sûr, a une solution. Cependant, si vous avez plusieurs comptes de messagerie dans Gmail, vous devrez effectuer le processus que nous vous montrons pour chacun d’entre eux :

Accédez aux paramètres de l’application Gmail

Sélectionnez le compte de messagerie que vous souhaitez résoudre

Vérifiez que la case « Synchroniser Gmail » est cochée

Redémarrez l’application

En effectuant toutes ces étapes, l’application devrait synchroniser automatiquement les e-mails reçus. Il sera nécessaire de suivre ce processus pour chaque compte de messagerie que vous avez dans Gmail. Si l’erreur persiste, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Accédez aux paramètres du téléphone

Accédez à la section « Utilisateurs et comptes »

Vérifiez que la synchronisation de Gmail est activée

Redémarrez le téléphone mobile

Gmail ne montre pas les images dans les e-mails

Il est probable de rencontrer ce problème lors de l’utilisation de Gmail. Les images, les icônes et tous les éléments visuels dans les e-mails disparaissent, étant totalement inaccessibles. Cette erreur de Gmail est l’une des plus frustrantes car elle est totalement aléatoire.

Parmi les différentes raisons pour lesquelles Gmail ne montre pas les images dans les e-mails, il y a le cache de l’application ainsi que celui du dispositif. Généralement, le coupable est le cache de Gmail et pour le résoudre, vous devez suivre les étapes suivantes :

Accédez aux informations de Gmail

Sélectionnez la section « Utilisation du stockage »

Supprimez le cache

Redémarrez l’application

Gmail ne se charge pas : l’application reste vide

Gmail ne se charge pas est l’un des problèmes les plus courants de l’application de messagerie de Google. Bien qu’il n’y ait pas de motif spécifique et clair pour cette situation, il existe des processus qui peuvent être liés à la cause de ce problème.

Parmi les nombreuses causes qui peuvent affecter Gmail, il y a l’utilisation du DNS. Il est possible que si vous avez configuré un DNS, l’application Gmail ne fonctionne pas correctement, si elle n’ouvre pas l’application ou si elle reste vide, il est recommandé de désactiver le DNS.

Si l’utilisation du DNS n’est pas responsable du fait que Gmail ne se charge pas, le problème peut être soit que le mode d’économie d’énergie est activé, soit qu’il y a un problème de connexion. Dans les deux cas, il est facile de résoudre cela en vérifiant dans les paramètres que le réseau est stable et que le mode d’économie d’énergie n’est pas activé.

Voici les principales erreurs que l’on peut rencontrer lorsque Gmail ne fonctionne pas. Si les solutions suggérées n’ont pas fonctionné dans l’application ou dans les paramètres du dispositif, il se peut que Gmail subisse des pannes intermittentes.