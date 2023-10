Comment regarder la télévision et les chaînes TNT sur Internet: toutes les chaînes que vous pouvez regarder en ligne

Voici un guide qui vous explique quelles sont vos options pour regarder la télévision sur Internet, avec des liens officiels et des applications très utiles.

Regarder la télévision sur Internet, par exemple sur RTVE Play, vous permet de le faire depuis votre PC ou votre téléphone portable.

Dans ce guide, je vous explique toutes les façons dont vous disposez pour regarder les chaînes de la TNT sur Internet. Je vous fournis les liens officiels de chaque plateforme et je vous parle de certaines applications qui vous aideront à regarder confortablement vos émissions préférées sur vos appareils. Si vous souhaitez dire adieu à la télévision traditionnelle que vous recevez par antenne dans votre domicile, les alternatives que je vous propose ici vous intéressent beaucoup. Je vous conseille également de rester jusqu’à la fin si vous souhaitez accéder aux chaînes de la TNT depuis d’autres appareils, tels que votre ordinateur ou votre téléphone portable.

Liens officiels pour regarder la TNT

Applications pour regarder la télévision en direct depuis votre téléphone portable

Voici les liens officiels vers les différents sites Web de chaque groupe médiatique. De cette façon, vous pourrez recueillir les plateformes qui vous intéressent le plus et regarder la TNT directement depuis le navigateur de votre appareil.

Télévision Espagnole

Voyons les liens officiels pour regarder les émissions officielles du groupe télévisé public de notre pays, RTVE. Tous les directs en ligne sont disponibles sur la plateforme RTVE Play :

La1 ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : RTVE Play

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : RTVE Play La2 ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : RTVE Play

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : RTVE Play Teledeporte ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : RTVE Play

Canal 24H ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : RTVE Play

Atresmedia

Atresmedia est un groupe qui englobe les chaînes Antena 3, LaSexta et d’autres chaînes thématiques de divertissement. Les directs sont disponibles sur la plateforme Atresplayer. Voici les liens :

Antena 3 ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer LaSexta ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer Neox ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer Nova ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer Atreseries ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer Mega ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Atresplayer

Mediaset

Le groupe Mediaset comprend les émissions de Telecinco, Cuatro et d’autres chaînes thématiques, comme Divinity. Dans tous les cas, voici tous les liens :

Telecinco ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele Cuatro ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele Divinity ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele Energy ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele Be Mad ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele Boing ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele FDF ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele Mtmad24h ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : MiTele

Télévisions régionales

Enfin, examinons les liens officiels des principales chaînes régionales. N’oubliez pas que certaines corporations régionales disposent de deux ou trois chaînes. Vous pourrez y accéder en utilisant le lien de la chaîne principale que je vous fournis ci-dessous :

Telemadrid ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Telemadrid

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Telemadrid TV3 ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CCMA

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CCMA À Punt ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : À Punt

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : À Punt Canal Sur ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CanalSur

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CanalSur TVG ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CRTVG

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CRTVG ETB ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : EITB

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : EITB TV Canaria ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : RTVC

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : RTVC CMMedia ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CMMedia

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CMMedia IB3 ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : IB3

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : IB3 Aragón TV ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : AragónTelevisión

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : AragónTelevisión 7RM ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : 7TV Región de Murcia

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : 7TV Región de Murcia TPA ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Radio Televisión del Principado de Asturias

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Radio Televisión del Principado de Asturias CyL7 ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : La 7 Castilla y León

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : La 7 Castilla y León Televisión Melilla ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Play Melilla

➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : Play Melilla Televisión Ceuta ➜ Accédez à l’émission via le lien suivant : CeutaTV

Applications pour regarder la télé en direct depuis votre téléphone portable

Si nous nous concentrons sur le téléphone portable, Android et iOS disposent de très bonnes applications pour regarder la TNT en direct. Nous devons préciser que la plupart des groupes télévisés ont leur propre application. Celle-ci sert, dans la plupart des cas, à regarder en direct les émissions des chaînes respectives.

Par exemple, pour regarder La1, La2 ou TeleDeporte, vous devrez télécharger RTVE Play pour Android ou iOS. Il en va de même pour Mediaset et l’application MiTele (Android, iOS) ou Atresmedia et son application Atresplayer (Android, iOS). Même les chaînes régionales disposent d’applications officielles. C’est le cas de TV3 (Android, iOS) ou de Telemadrid (Android, iOS).

Cependant, en plus des applications, il existe d’autres services qui vous permettent de regarder la TNT en direct depuis votre téléphone portable. Le meilleur, c’est qu’ils incluent la plupart des chaînes et les regroupent en un seul endroit. Ne manquez pas ces deux recommandations.

TDT Channels

Une application qui a cessé de fonctionner pendant un certain temps et qui, heureusement, est revenue plus forte que jamais. Grâce à une liste totalement légale, vous pouvez regarder les émissions officielles directement depuis son application.

L’application est entièrement gratuite et il suffit d’y installer l’une des listes qui apparaissent sur son site web. Si vous préférez ne pas installer son application (Android, iOS), vous pouvez également regarder la TNT depuis son site web.

Tivify

Une autre possibilité pour regarder la télé en direct de manière très pratique est Tivify. Il s’agit d’un service qui vous permet d’accéder à tous les canaux de la TNT au même endroit.

Cette application peut être utilisée gratuitement en échange de la diffusion de quelques annonces publicitaires, mais il est également possible de payer pour regarder tous les canaux et supprimer la publicité. Son plan le moins cher coûte 1,99 euro par mois et vous donne accès à toute la TNT, y compris les chaînes de Mediaset et d’Atresmedia.