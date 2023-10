Il y a longtemps que mon Xiaomi ne se met pas à jour et cela m’inquiète : comment forcer les mises à jour en attente qui n’ont pas sauté

Lorsque vous achetez un téléphone Xiaomi, à la fois Google avec Android et Xiaomi avec son MIUI (maintenant HyperOS) ont un engagement envers vous : celui de vous fournir des correctifs de sécurité, qui sont généralement disponibles chaque mois. Ces mises à jour servent à mieux protéger votre téléphone. Selon les politiques de Google, créateur du système d’exploitation Android, « les fabricants de téléphones doivent appliquer les correctifs de sécurité appropriés à tous les téléphones Android qu’ils vendent aux consommateurs et aux entreprises« .

Cette approche responsable garantit que tous les téléphones Android vendus par Xiaomi aux consommateurs et aux entreprises reçoivent les correctifs de sécurité nécessaires, « afin de sauvegarder les données et la vie privée des utilisateurs ». Vous n’avez pas reçu de notification de mise à jour sur votre Xiaomi depuis un certain temps ? Nous allons vous expliquer comment vérifier, car il se peut qu’il y ait une mise à jour en attente.

Comment « forcer » la mise à jour qui n’a pas été notifiée sur MIUI / HyperOS

Voici la méthode classique pour rechercher les correctifs officiels de MIUI :





Déverrouillez ou allumez le téléphone et ouvrez les paramètres – le moyen le plus rapide est de faire glisser votre doigt vers le bas sur le côté droit de l’écran pour ouvrir le menu des fonctions, puis appuyez sur l’engrenage en forme de diamant à côté de l’heure. Ouvrez le premier paramètre, À propos du téléphone. Appuyez sur l’icône de MIUI 14. Sous l’écran qui s’affiche, juste en dessous, vous avez Vérifier les mises à jour.

Généralement, en appuyant sur ce bouton, MIUI vous indique si des correctifs sont disponibles. Mais il arrive parfois que, malgré vos pressions, la surcouche personnalisée vous dise qu’il « n’y a pas de mises à jour disponibles ». Est-ce vrai ? Eh bien, cela peut être vrai ou non, car il existe un moyen de le vérifier :